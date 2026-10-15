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        Haberler Gündem Politika Kırıkkale'de Yahşihan Belediye Başkan Vekilliğine Hamdi Açıkgöz seçildi

        Kırıkkale'de Yahşihan Belediye Başkan Vekilliğine Hamdi Açıkgöz seçildi

        Kırıkkale'de, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in yerine, belediye meclisinde yapılan oylamada AK Parti'li Hamdi Açıkgöz seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 15:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yahşihan Belediye Başkanvekili seçildi

        Kırıkkale'de, Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek'in yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan oylamada AK Parti'li Meclis Üyesi Hamdi Açıkgöz başkan vekili seçildi.

        Belediye nikah salonunda basına kapalı gerçekleştirilen Yahşihan Belediye Meclisi Toplantısı'nda, 13 meclis üyesinden AK Parti'li Açıkgöz, bağımsız Hacer Çavdar ve MHP'li Tuğrul Yurtoğlu, belediye başkan vekilliğine aday oldu.

        Yapılan seçimde 4. turda 10 oy alan Hamdi Açıkgöz, belediye başkan vekili seçildi, Yurtoğlu 2 oyda kaldı, 1 oy boş çıktı. Çavdar ise 3. turda yeterli oy alamadığı için 4. turda aday olamadı.

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        Sonuçların ardından Açıkgöz ve beraberindekiler belediye binasına yürüdü.

        Açıkgöz, belediye başkanlığı makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerini zor bir sürecin beklediğini belirterek, sonucun hayırlı olmasını diledi.

        Öte yandan MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tuğrul Yurtoğlu'nun Cumhur İttifakı adayının desteklenmesi yönünde alınan karara ve teşkilatın emir ve talimatlarına aykırı hareket ederek, kendi adaylığını açıkladığını, bu kararın MHP'nin teşkilat disiplini ve kurumsal kararlarına bağlılık anlayışıyla bağdaşmadığı belirtildi.

        MHP'de hiçbir şahsi iradenin teşkilat ve Cumhur İttifakı'nın ortak iradesinin üzerinde olmadığı vurgulanan açıklamada, "Yahşihan Belediye Meclis Üyesi Tuğrul Yurtoğlu'nun, parti disiplinine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle ilgili parti tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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        Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan başkan vekili Demirdirek tutuklanmış, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştı.

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        #Kırıkkale
        #Yahşihan
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