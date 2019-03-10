Güneş'e tepki, Guti'ye destek!

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Atiker Konyaspor'u konuk ederken maç öncesi taraftarlardan teknik direktör Şenol Güneş ve başkan Fikret Orman'a tepki gösterdiler.

İlk 11'ler anons edildiği esnada taraftarlar, Güneş'in adı okununca ıslıklı tepki gösterirken başkan Fikret Orman aleyhine de tezahüratlar yaptılar. Orman'a yapılan tezahürat esnasında stat hoparlörlerinden müzik yayını yapılması dikkat çekti.

Öte yandan taraftarlar Güneş'e tepki gösterirken yardımcı antrenör Guti Hernandez için de destek tezahüratında bulundular.