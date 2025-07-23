Güneş enerjisinde Çin’in liderliği
2024 itibarıyla dünyadaki toplam güneş enerjisi (PV) kurulumlarının yaklaşık yarısını tek başına gerçekleştiren Çin, 888.000 megavatlık kurulu kapasiteyle açık ara lider konumda. Sadece bir yıl içinde 278.000 megavat yeni kapasite ekleyerek birçok ülkenin toplam kurulumunu geride bırakan Çin, %46'lık yıllık büyüme oranıyla da dikkat çekiyor. Çin'i sırasıyla ABD (177.000 MW), Hindistan (97.000 MW) ve Japonya (92.000 MW) takip ediyor.
Giriş: 23.07.2025 - 17:49 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:36