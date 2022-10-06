Güney Kore'den swap ile 780 milyon dolar geldi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Reuters, swap (takas) anlaşmaları kapsamında Güney Kore'nin geçen hafta Türkiye'ye 780 milyon dolar transfer ettiğini bildirdi. İki bankacıya dayandırılan habere göre söz konusu transfer, 2021'de imzalanan 2 milyar dolarlık swap anlaşması kapsamında yapıldı.

Bankacılar, Güney Kore'den Türkiye'ye aktarılan paranın şu ana kadar 1 milyar dolara yakın olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para transferine ilişkin bir yorumda bulunmadı.

TCMB'nin tüm swap anlaşmaları lokal para birimleri ile yapılıyor. Güney Kore ile Türkiye arasındaki swap anlaşması Ağustos 2021'de imzalanmıştı.

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor.

TCMB konuyla ilgili bir yorum yapmadı.

TCMB swap anlaşmalarından çok son dönemde rezerv para birimi cinsi mevduat depo hesaplarını da artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da rezervlerde artışın yaşandığı sırada "dost ülkeler destekliyor" demişti.

Son dönemde rezervleri destekleyen bir başka öne çıkan işlem ise Rus Rosatom'un nükleer santral inşası için iki defada yaklaşık 5 milyar dolarlık aktarımı olmuştu. Bu işlem aynı dönemde yaklaşık 6.1 milyar dolarlık swap olarak TCMB'ye gelmişti.

SWAP HARİÇ REZERV EKSİDE

En son Merkez Bankası'nın brüt rezervi geçen hafta 3,8 milyar dolar azalmıştı. Swaplar hariç net rezerv -59 milyar dolarla rekor düşük seviyeye gerilemişti.

30 Eylül itibarıyla TCMB brüt döviz rezervleri de 3 milyar 283 milyon dolar azalışla 68 milyar 52 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 23 Eylül’de 3.5 milyar dolar düşüşle 71 milyar 335 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

30 Eylül haftasında altın rezervleri de 473 milyon dolar azalarak 39 milyar 469 milyon dolardan 38 milyar 996 milyon dolara geriledi.

TCMB’nin net rezervleri geçen hafta yatay seyirle 9,7 milyar dolar olurken, swap hariç net rezerv 3,6 milyar dolarlık düşüşle -59 milyar dolara geriledi.