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Bugün 21 Mart Gündönümü ve Terazi Dolunay’ı gerçekleşiyor. Sabaha karşı gerçekleşen Dolunay gündönümüne eşlik ediyor. O derece Terazide ve Güneş Koç burcuna girdikten hemen sonra gerçekleştiği için ilişkilerde bir süredir devam eden yönsüzlük yerini devinim ve başlangıçlara bırakıyor. Ay Kiron ile karşıt görünümde. İçsel özgürlük, ilişkilerde aşırı bağlanma ihtiyacının yerini alıyor. Bir süredir yaşadığımız çevre ile ilgili zorluklar yerini düzenlemeye bırakıyor. Olaylar oldukça hızlı gelişecektir. İlişkiler ve finansla ilgili süren kaosa karşı içsel gücü toparlayıp üretime odaklanmalıyız. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Koyu yeşil
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Dolunay'da profesyonel veya kişisel ilişkilerde yenilenmeler güven tazeleyen olaylar gelişebilir. Sürüncemede kalmış anlaşmalarda gelişmeler olabilir. Merkür retrosu nedeniyle, yeni işlere başlamadan bir düzen dahilinde eksikleri tamamlamak faydalı olur.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Dolunay iş, sağlık, rutinler ve iş arkadaşlarınız alanına hareket getiriyor. Kendinizi huzurlu hissedeceğiniz doğanıza uygun koşullar için çabanız artıyor. Sürüncemede olan işler hız kazanabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Dolunay yaratıcılık, spor, sanat ve aşk konularında yenilenme getiriyor. Bir süredir sosyal çevrede devam eden hassasiyetler hızla çözüme ulaşacaktır. Öz disiplinle çalışmak ve üretmek önem kazanıyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Dolunay yaşam alanınızı düzenleme konusunda imkanlar getiriyor. Ailevi hassasiyetler çözülmek üzere gün yüzüne çıkarken, gelişmeler hızlı olacaktır. Gün boyu olumlu tutumlar ve ifadelerle huzurlu bir atmosferde kalmak önemli.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Dolunay kısa yolculuklar, kurslar, iletişim araçları ve yazılı işler alanına hareket geitiriyor. Yolculuk planları harekete geçebilir. Bir süredir haber alamadığınız yakınlarınızla görüşebilirsiniz. Adalet ve ilişkilerde denge önemli.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Dolunay kişisel değerler, maddi-manevi kaynaklar, maddi konfor ve üretim konularında hassasiyetleri açığa çıkarıyor. Borç alacak konularında gelişmeler yaşanabilir. Kriz yönetimi önem kazanıyor. Özdeğer konularına vurgu artıyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Dolunay ilişkilerde netlik, yaşam amacının kimliğinin farkına varma konularında gelişmelere yol açıyor. Çevrenizde gelişen ve sizi zorlayan olaylar, bağımlılıklar hızlı biçimde çözüme ulaşıyor. Soruna takılı kalmayın.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Kendinizi geliştirmenize engel olan koşullar, bilinçaltı halleri açığa çıkıyor. Sıkıntıları ve sizi engelleyen konuları aşmaya odaklanın. Yol almanıza engel olan bağlılıklar veya bağımlılıklar hızlı biçimde sonlanıyor.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Dolunay yaşam amacınıza destek olan gruplara hareket getiriyor. Geleceğe yönelik beklentilerinizde daha net tutumlar sergileyeceksiniz. Aşk, yaratıcılık konularında gelişmeler yaşanabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Dolunay doyum sağlayan statü, yeteneklerinizin değer bulduğu sosyal bilinirlik imkanları getiriyor. Başkalarının beklentilerine dayalı hedeflerin yerini haz veren uğraşlar alıyor. Bireysel yetenekleri öne çıkarmaya odaklanın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Dolunay yabancı ülkeler, yüksek öğrenim, uzmanlaşma ve yeni idealler edinme imkanları getiriyor. Sıradanlaşmış, size fayda sağlamayan idealleri bırakıp, yenilen fikirlerle hızlı ilerleyeceksiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Dolunay’da yaşamınızdaki olmazsa olmazları gözden geçireceksiniz. Kriz yönetimi önem kazanıyor. Yüzleşmekten kaçtığınız konular, bağımlılıklar ve korkular gün yüzüne çıkıyor. Özgüven önem kazanıyor.
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