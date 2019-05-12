Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gürser Tekinoktay: "Başkan seçilirsem Gareth Bale Beşiktaş'a gelecek"

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısında başkanlığa aday olan Hürser Tekinoktay, projelerini açıkladı

Beşiktaş

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Hürser Tekinoktay, mevcut başkan Fikret Orman'ın projesini geliştirdiği Bolu Gerede'deki tesislere kampa gitmeyeceklerini belirterek, "Biz kamp tesisleri yapmayacağız, inşaata para harcamayacağız. Biz spor kulübüyüz. Beşiktaş Jimnastik Kulübüyüz. AVM ve inşaat yapmayacağız. Sporcu kaynağını 4 yaşına indirmek için cimnastik okulları açacağız." dedi.

Beşiktaş'a makul fiyatlara yıldız oyuncular getireceklerini kaydeden Tekinoktay, bu oyunculardan para da kazanacaklarını vurguladı.

Almanya ve İngiltere'de olmak üzere iş birliği projeleri geliştirdiklerini vurgulayan Tekinoktay, Şan Ökten Spor Lisesi kuracaklarını söyledi.

Kendi dönemlerinde başkalarının fikstürü belirleyemeyeceğini savunan başkan adayı Tekinoktay, "Beşiktaş'ın en önemli maçlarına emekliliği gelmiş hakemleri kimse gönderemez. Beşiktaş'ın hakkı masada yenmeyecek. Türkiye'de bu gerçeği herkes biliyor." diye konuştu.

Beşiktaş'ı halka açmak istediklerini anlatan Tekinoktay, "Renkli taraftar istemiyoruz. Kulüpte dijital şeffaflığı getirmek istiyoruz. İnsanlar üyeliklerini takip edemedi, üyelikleri düştü. Beşiktaş küçüldü, Beşiktaş'ı küçültmeyelim. Beşiktaş'ı dünya markası yapalım." ifadelerini kullandı.

Başkan seçilmesi halinde alt yapıya ağırlık vereceklerini belirten Tekinoktay, yıldız transferi de yapacaklarını söyledi. Hürser Tekinoktay, Galli teknik adam John Benjamin Toshack'la görüştüğü söylerken "Toshack, Real Madrid'de mutsuz olan vatandaşı Gareth Bale'i Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi. Seçilmem halinde Bale'i en uygun maliyetle Beşiktaş'a kazandıracağız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş başkanını seçiyor! Fikret Orman mı Hürser Tekinoktay mı kazanacak?
FUTBOLBeşiktaş başkanını seçiyor
Fenerbahçe, Mohamed Diame'nin peşinde!
FUTBOLFenerbahçe, Diame'nin peşinde!
Diagne gol rekoru kırdı, yarışta önünde tek kişi kaldı!
FUTBOLÖnünde sadece Messi var!
Fikret Orman'dan sert sözler!
FUTBOLFikret Orman'dan sert sözler!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor! Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş'ın fikstürleri
FUTBOLZirve yarışı nefesleri kesiyor!
Ali Koç'tan "12 Mayıs" açıklaması
FUTBOLAli Koç'tan "12 Mayıs" açıklaması
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının tekrarı için TFF'ye başvuracak!
FUTBOLÇaykur Rizespor, TFF'ye gidiyor!
Denizlispor’da her şey Süper Lig aşkına
FUTBOLDenizlispor hasreti bitirmek istiyor
Göztepe’de moraller bozuk
FUTBOLGöztepe’de moraller bozuk
Akhisarspor, 25 sene sonra küme düştü
FUTBOLAkhisarspor, 25 sene sonra küme düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X