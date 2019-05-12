BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda konuşan Hürser Tekinoktay, mevcut başkan Fikret Orman'ın projesini geliştirdiği Bolu Gerede'deki tesislere kampa gitmeyeceklerini belirterek, "Biz kamp tesisleri yapmayacağız, inşaata para harcamayacağız. Biz spor kulübüyüz. Beşiktaş Jimnastik Kulübüyüz. AVM ve inşaat yapmayacağız. Sporcu kaynağını 4 yaşına indirmek için cimnastik okulları açacağız." dedi.

Beşiktaş'a makul fiyatlara yıldız oyuncular getireceklerini kaydeden Tekinoktay, bu oyunculardan para da kazanacaklarını vurguladı.

Almanya ve İngiltere'de olmak üzere iş birliği projeleri geliştirdiklerini vurgulayan Tekinoktay, Şan Ökten Spor Lisesi kuracaklarını söyledi.

Kendi dönemlerinde başkalarının fikstürü belirleyemeyeceğini savunan başkan adayı Tekinoktay, "Beşiktaş'ın en önemli maçlarına emekliliği gelmiş hakemleri kimse gönderemez. Beşiktaş'ın hakkı masada yenmeyecek. Türkiye'de bu gerçeği herkes biliyor." diye konuştu.

Beşiktaş'ı halka açmak istediklerini anlatan Tekinoktay, "Renkli taraftar istemiyoruz. Kulüpte dijital şeffaflığı getirmek istiyoruz. İnsanlar üyeliklerini takip edemedi, üyelikleri düştü. Beşiktaş küçüldü, Beşiktaş'ı küçültmeyelim. Beşiktaş'ı dünya markası yapalım." ifadelerini kullandı.



Başkan seçilmesi halinde alt yapıya ağırlık vereceklerini belirten Tekinoktay, yıldız transferi de yapacaklarını söyledi. Hürser Tekinoktay, Galli teknik adam John Benjamin Toshack'la görüştüğü söylerken "Toshack, Real Madrid'de mutsuz olan vatandaşı Gareth Bale'i Beşiktaş'a getirebileceğini söyledi. Seçilmem halinde Bale'i en uygun maliyetle Beşiktaş'a kazandıracağız" dedi.