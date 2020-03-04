Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de 2. Ersun Yanal dönemi sona erdi. Maçın ardından Fenerbahçe'nin iki yıldızı Luiz Gustavo ile Vedat Muric'ten Yanal'ın ayrılığı ile ilgili öz eleştiri geldi.

Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, "Her zaman bir teknik direktör bir kulüpten ayrıldığında aslında oyuncuların da çok büyük suçu vardır. Hocanın isteklerini tam anlamıyla yerine getiremedikleri anlamına geliyordur. Bizim de üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Vedat Muric ise "Futbolda bunlar var. Üzülsek de bazıları da sevinse de futbolda bunlar var. Özellikle ülkemizde, sadece Ersun Hoca için değil, genel olarak ellerinde olmayan sebeplerden ilk fatura onlara kesiliyor. Allah yolunu açık etsin. Bize kattıkları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.