Fransız basını Lyon'un Gustavo'yu kadrosuna katmasının zor olduğunu vurguladı… Maxifoot.fr’nin haberine göre; Juninho vasıtasıyla Lyon, Gustavo ile irtibata geçti. Ancak oyuncunun 2023’e kadar olan sözleşmesi transferin önündeki en büyük engel olarak gösterildi. Fenerbahçe’nin de bu transfere sıcak bakmadığına değinildi.
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