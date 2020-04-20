Fransız basını Lyon'un Gustavo'yu kadrosuna katmasının zor olduğunu vurguladı… Maxifoot.fr’nin haberine göre; Juninho vasıtasıyla Lyon, Gustavo ile irtibata geçti. Ancak oyuncunun 2023’e kadar olan sözleşmesi transferin önündeki en büyük engel olarak gösterildi. Fenerbahçe’nin de bu transfere sıcak bakmadığına değinildi.