Gustavo ısrarı!

Fransız basını, Olympique Lyon'un Luiz Gustavo'yu kadrosuna katmakta ısrarcı olduğunu yazdı. Ülkede çıkan haberlerde Lyon'un Gustavo için şartları zorlayacağı ve Fenerbahçe'ye yeni bir teklif sunacağı belirtildi. Öte yandan sarı-lacivertlilerin, Lyon'dan gelen 7 milyon euro'luk teklifi reddederek 10 milyon euro talep ettiği belirtildi. Gustavo'nun önceliği ise Fenerbahçe...