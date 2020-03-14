Gustavo patladı: Utanç verici!

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sert açıklamalar yaptı. Sambacı takım arkadaşlarını eleştirerek şunları söyledi:

"UTANÇ VERİCİ"

"Bir teknik direktör bir takımdan gittiğinde oyuncuların da suçu vardır demiştim. Bugün bunu kanıtlamış olduk. Sahada gösterdiğimiz performans utanç verici. Kazanan bir ekip karakteri ortaya koymamız gerekiyor. Neyin eksik olduğunu söylemek zor. İşler iyi gidiyorken sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler kötü gittiğinde aynı isteği göremiyorum. En başta, formasını giydiğimiz bu büyük, tarihi kulübe saygı göstermemiz gerekiyor."