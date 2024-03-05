Gusül abdesti gerektiren durumlar: Kadın ve erkekler ne zaman, hangi şartlarda gusül abdesti almalı?
Gusül kelime anlamı olarak "yıkanma, temizlenme" anlamlarına gelmektedir. Dini anlamda ise gusül bütün bedenin yıkanması demektir. İslam dininin gereklerini tam anlamıyla yerine getirmek isteyenler ise gusül abdesti gerektiren durumların neler olduğunu, hangi durumlarda gusül abdesti alınması gerektiğini merak etmektedir. İşte detaylar…
Gusül abdesti, cünüplük, hayız ve nifas gibi hallerin giderilmesi amacıyla önce ağız ve burun ardından ise tüm vücudun iyice yıkanması ve temizlenmesi işlemidir. Ayet-i Kerime’de “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (en-Nisâ, 4/43; el-Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Peki gusül abdesti gerektiren durumlar nelerdir? İşte bu yazımızda kadınların ve erkeklerin gusül abdesti almasını gerektiren durumların neler olduğu, gusül abdestinin nasıl alınacağı, gusül abdestini bozan halleri ve daha fazlasını sizler için araştırdık.
Kadınların Gusül Abdesti Almasını Gerektiren Durumlar
Genel anlamda gusül abdestinde maddi temizlenme ve tıbbi yarar gözetilmesinden ziyade manevi ve hükmi temizlenme ve arınma vasıtası olma özelliği hakimdir. Bunun yanında Kadınları gusül abdestini almasını gerektiren durumlar ise şöyle sıralanabilir:
Diyanet işleri Başkanlığı ise kadınların gusül abdesti alması gerektiren durumları şu şekilde açıklamıştır:
Kadınların jinekolojik muayeden sonra gusül abdesti alıp almaması da merak edilen konulardan biridir. Diyanet ise bu konuda “kadın doğum uzmanına jinekolojik muayene olmak ya da rahim ultrasonu çektirmek guslü gerektirmez” açıklamasında bulunmuştur.
Erkeğin Gusül Abdesti Alması Gerektiren Durumlar
Gusül abdesti gerekli durumlarda hem kadına hem de erkeğe farz kılınmıştır. Şimdi erkeğin gusül abdesti alması gerektiren durumlarını inceleyelim:
Gusül Abdesti Nasıl Alınır?
Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle alınır. Bu işlemler Hanefilere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Şimdi madde madde gusül abdesti nasıl alınır inceleyelim:
Hz. Âişe (ra), “Resûlullah (sas) başına üç defa su dökerdi. Biz ise, saçımızdaki örgülerden dolayı beş defa dökeriz.” diyerek suyun saç örgülerinin altına iyice nüfuz etmesi gerektiğine vurgu yapmaktaydı.
Gusül abdesti insana temizlik hissi ve ibadetlere hazır olduğu hissini verir. Bu sebeple özellikle Müslümanlar için önemli kabul edilen Cuma gününde gusül abdesti almak önerilir. Hz. Muhammed bu konuda “Biriniz cuma namazına geleceği zaman yıkansın!” buyurmuştur. Hatta bazı sahabeler O'nun (SAV) bu emrini, “Bulûğa ermiş olan herkese, cuma günü gusletmek vaciptir.” şeklinde rivayet etmişlerdir.
Gusül Abdesti Nasıl Bozulur?
Gusül abdesti olmayan yani cünüp olan kadın ya da erkek, veya regl olan kadın ibadetlerini yerine getiremezler. Bu sebeple gusül abdesti diğer farz kılınan ibadetlerin yerine getirilmesi için gereklidir. Aşağıda gusül abdestini bozan durumları bulacaksınız: