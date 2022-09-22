Geçtiğimiz akşam yanında bir kız ile sokakta görüntülenen Güven Kıraç hakkında sosyal medya kullanıcıları araştırma yapıyor. Ünlü oyuncudan basına sızan görüntüler hakkında herhangi bir açıklama gelmezken, eşi Başak Kıraç'ın da konu ile alakalı konuşup konuşmayacağı merak ediliyor. Peki, Güven Kıraç kimdir? İşte detaylar...
GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?
5 Nisan 1960 yılında İstanbul'da doğan Güven Kıraç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Ünlü isim iki yıl boyunca devlet tiyatrosunda çalışmış sonrasında istifa etmiştir. 1997 yılında Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen Masumiyet adlı filmde Yusuf karakteriyle ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini alan Kıraç,1999 yılında Salkım Hanımın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür.
GÜVEN KIRAÇ EVLİ Mİ?
Ünlü oyuncu Güven Kıraç 1999 yılında Dürnev Kıraç ile evlenmiş ve 2010 yılında bu evliliğini sonlandırmıştır. 2010 yılından beri Başak Kıraç ile evli olan ünlü oyuncunun bu evlilikten Maya adında bir kızı vardır.
GÜVEN KIRAÇ'IN OYNADIĞI FİLMLER
- 1997 Masumiyet
- 1998 Gemide Aziz
- 1999 Laleli'de Bir Azize
- 1999 Salkım Hanımın Taneleri
- 1999 Duruşma Cavit
- 2003 Abdülhamid Düşerken
- 2004 Duvara Karşı
- 2004 Kebab Connection
- 2004 Zor Adam
- 2005 Gönül Yarası
- 2005 The Net 2.0
- 2005 Anlat İstanbul
- 2006 Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?
- 2006 Sınav
- 2006 Takva
- 2006 Babba
- 2006 Tövbe
- 2007 Yaşamın Kıyısında
- 2007 Sünnet Davası
- 2009 Kirpi
- 2010 Kavşak
- 2013 Özür Dilerim
- 2016 Beginner
- 2018 Kafalar Karışık
- 2019 Organize İşler Sazan Sarmalı
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