Geçtiğimiz akşam yanında bir kız ile sokakta görüntülenen Güven Kıraç hakkında sosyal medya kullanıcıları araştırma yapıyor. Ünlü oyuncudan basına sızan görüntüler hakkında herhangi bir açıklama gelmezken, eşi Başak Kıraç'ın da konu ile alakalı konuşup konuşmayacağı merak ediliyor. Peki, Güven Kıraç kimdir? İşte detaylar...

GÜVEN KIRAÇ KİMDİR?

5 Nisan 1960 yılında İstanbul'da doğan Güven Kıraç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarından mezun olmuştur. Ünlü isim iki yıl boyunca devlet tiyatrosunda çalışmış sonrasında istifa etmiştir. 1997 yılında Zeki Demirkubuz tarafından yönetilen Masumiyet adlı filmde Yusuf karakteriyle ÇASOD, MGD ve İsrail Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini alan Kıraç,1999 yılında Salkım Hanımın Taneleri adlı filmle 19. İstanbul Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştür.

GÜVEN KIRAÇ EVLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Güven Kıraç 1999 yılında Dürnev Kıraç ile evlenmiş ve 2010 yılında bu evliliğini sonlandırmıştır. 2010 yılından beri Başak Kıraç ile evli olan ünlü oyuncunun bu evlilikten Maya adında bir kızı vardır.