Yerli girişimlerden EyeDius’un, kartlı geçiş sistemlerine akıllı telefon alternatifi geliştirdi. EyeDius Pass ismi verilen sistem, telefonların ön kamerasından algıladığı yüzleri anlık olarak bulut üzerinden doğrulayarak, hızlı bir geçiş sağlamayı hedefliyor. Bu sayede, kullanıcıların, turnike ve güvenlik geçişlerinde kendi telefonlarının kamerası üzerinden yüzlerini doğrulayarak geçişi mümkün kılınıyor.
AVM ve plaza gibi alanlarda giriş için yetki gerektiren noktalara yerleştirilen kartlı geçiş ya da şifre sistemlerinin hem güvenlik hem kullanıcı konforu açısından yetersiz kaldığına dikkat çeken EyeDius CEO'su Gökhan Talat Tuna, "EyeDius Pass ise kullanıcı dostu bir güvenlik çözümü olarak geçişte kolaylık ve hız sağlıyor. Böylelikle kaybolan kartlar ya da unutulan şifreler nedeniyle oluşan uzun kuyruklar, yerini daha akıcı ve etkin bir sisteme bırakıyor" diye konuştu.
DİJİTAL BANKACILIKTA DA KULLANILIYOR
StartersHub'dan yatırım alan EyeDius, yüz tanıma sistemiyle kişilerin yüzlerine eklenen sanal noktalar arasındaki uzaklıkları milimetrik olarak hesaplıyor. Böylelikle makyaj, gözlük, farklı saç rengi gibi kozmetik değişikliklerle sistemi aldatmanın mümkün olmadığı belirtiliyor.
Dijital bankacılık servislerinin yüksek güvenlik gereksinimi de karşıladığı bildirilen EyeDius Pass'ın, bu gibi sanal servislere girişte de bir güvenlik aracı olarak kullanılabildiği kaydedildi.
Güvenlik geçiş noktalarında yüz tanıma teknolojilerini kullanmak için artık akıllı telefonlar yeterli oluyor. StartersHub'ın yatırım yaptığı başarılı şirketlerden biri olan EyeDius’un geliştirdiği EyeDius Pass çözümü, unutulan ve kaybolan kartların tarihe karıştığı bir gelecek vadediyor.
Şirketlerin güvenlik noktalarındaki güvenliği etkin biçimde sağlamaları hayati önem taşıyor. Bu amaçla kartlı geçiş sistemlerini kullanan iş dünyasının önüne iki kritik zorluk çıkıyor: İlk olarak, kartlı geçiş sistemlerinin kurulumu ve her birey için ayrı kart çıkarılması önemli bir maliyet oluşturuyor. Dahası, kartların kaybolması, şifrelerin ele geçirilmesi ya da güvenlik kontrol aygıtlarının aldatılabilir olması, bireylerin sisteme olan güvenini olumsuz etkileyerek suiistimalden doğan güvenlik risklerini artırıyor. Mevcut güvenlik sistemlerine yeni bir bakış açısı getiren akıllı telefonla geçiş teknolojisi, StartersHub'ın başarılı girişimlerinden EyeDius'un yeni çözümü EyeDius Pass ile gerçeğe dönüşüyor.
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