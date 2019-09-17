KOOP-İŞ, Türkiye’de perakende giyim mağazalarındaki ilk sendikal örgütlenmeyi H&M’de gerçekleştirerek işveren temsilcileriyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladı. Yapılan 5 ayrı toplantıda, 36 madde üzerinde uzlaşmaya varıldı. Ancak, sözleşmenin ücretler başta olmak üzere diğer önemli maddeleri ile ilgili uzlaşma sağlanamadı. Resmi arabulucu sürecinden de sonuç alınamaması üzerine grev aşamasına gelindi.

KOOP-İŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, H&M işvereninin, 55 yıllık bir maziye sahip, Türkiye'nin altıncı büyük sendikası KOOP-İŞ’i sınamak gibi bir anlayışa sahip olduğunu ileri sürdü. Sendikanın 4 Ekim 2019 tarihinde, H&M mağazaları önünde toplanarak greve başlama kararı aldığını belirtilen Alemdar, “Bundan sonrası, uluslararası mağazalar zinciri H&M’in sorunudur. İşçi hak ve özgürlüklerini hiçe sayan, sosyal diyalog yollarını tıkayan ve ülkemiz çalışma yasalarına aykırı uygulamalar yapan H&M, ne yazık ki bu tavrının bedelini marka değerinden çok şeyler yitirerek ödeyecektir” dedi.

'HASSAS BİR SÜREÇ YÜRÜTTÜK'

Eyüp Alemdar, sosyal diyaloğa verdikleri önemden ve işyerlerine zarar vermemek, işyeri huzurunu bozmamak için bugüne kadar hassas bir süreç yürütüldüğünü ancak işverenin iyiniyetli yaklaşımlarına kayıtsız kaldığını savundu. H&M Türkiye Ülke Müdürü’nün, Nisan 2019’da Habertürk’e verdiği röportajında “Türkiye’nin 72 ülke arasında 4 sene üst üste satış birincisi olduğunu, mağazalarda ve online satışta her sene toplam yüzde 10 büyüme öngördüklerini, 7-8 senelik süreçte pazar paylarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini” belirttiğini kaydetti.

'YÜZDE 2 ÜCRET ARTIŞI TEKLİF EDİLDİ'

H&M işvereninin birinci yıl için yüzde 2 oranında ücret artışı teklifinde bulunduğunu ifade eden Alemdar, sözleşme kapsamındaki yaklaşık 2 bin 600 işçinin 2 bin 100’ünün asgari ücret düzeyinde para aldığını iddia etti. Ücret artışının yanı sıra haftada iki gün tatil önerisinin işverence kabul edilmediğini, yemek paraları konusunda merkez ve mağaza çalışanları arasında eşitlik sağlanması taleplerinin de reddedildiğini dile getirdi.

H&M BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

H&M yetkilileri, sendikanın iddialarına karşı önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyerek kapsamlı bir açıklama yapacaklarını belirtti.