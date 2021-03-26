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Sınai ve tıbbi gazlar sektöründe faaliyet gösteren HABAŞ'ın Genel Müdür Yardımcısı Şenol Alsan pandemi döneminde katlanarak artan oksijen gazı talebinin sıkıntısız karşılanabilmesi için 7/24 çalışma sistemine geçtiklerini belirtti.

HABAŞ’ın pandemi sürecinde Türkiye çapındaki hastanelerin yanı sıra oksijen sıkıntısı yaşayan Balkan ülkelerine de destek verdiğini ifade eden Alsan, şu açıklamalarda bulundu:

“Sağlık sektöründe oksijen gazı hayati öneme haizdir. Ameliyathanelerde, genel yoğun bakım ünitelerinde, yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde ve hasta odalarında yoğun şekilde oksijen gazı tüketilmektedir. HABAŞ bu konuda sorumluluğunun bilinciyle üretim, depolama, nakliye alt yapısını ve insan kaynaklarını gaz temininde kesinti yaşanmayacak şekilde oluşturmuş ve düzenli yatırımları ile geliştirmektedir.Özellikle pandemi döneminde katlanarak artan oksijen gazı talebinin sıkıntısız karşılanabilmesi için HABAŞ, 7/24 çalışma sistemine geçerek yedek üretim tesislerini hızlı bir şekilde devreye almış, lojistik filosuna ve çalışan personel sayısına takviyeler yapmış, hastanelere kısa sürede mevcutlara ilave olarak 100’e yakın kriyojenik oksijen tankı kurulumu ve yeterli tüp desteği sağlanmıştır. Şu anda dünyanın tek noktada yüzde 100 likit üretimi yapacak en büyük hava ayrıştırma tesisini (1.500 ton/gün likit oksijen, likit azot ve likit argon üretim kapasitesi) Bilecik’te devreye alma çalışmaları yapan HABAŞ, ülkemiz ihtiyaçlarını 2030’a kadar karşılayacak kapasiteye sahip lider bir kuruluştur.”