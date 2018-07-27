Habertürk çizeri Can Baytak'ın karikatürü Yunanistan'da ses getirdi

Yunanistan'da 86 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Habertürk çizeri Can Baytak'ın çizdiği karikatür Yunanistan basınında da kendine yer buldu.

Aigialia Metropoliti Amvrosios'un, 'Yangının sebebi Çipras'ın ateist olması' şeklindeki yorumunun Baytak'ın karikatürüne yansıdığını belirten Yunan basını, "Amvrosios'un ünü Türkiye'ye kadar ulaştı" ve "Alay konusu olduk" ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca karikatüre ve tercümesine de yer verildi.

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