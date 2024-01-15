Hafta sonunda % 85 artış Hafta sonunda gişelerde patlama yaşandı. 12 - 14 Ocak arasındaki izleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla yüzde yüzde 85.3 arttı. En çok izlenen film, 441.251 kişiyle açılan 'Kolpaçino 4' oldu

12 - 14 Ocak arasında Türk ve yabancı olmak üzere 35 filme 1.184.216 bilet kesildi.

Biletlerin 1.151.202'si (% 97.21) Türk, 33.014'ü (% 2.79 ) yabancı filmlere kesildi.

Hafta sonunda gösterimde olan filmler arasında aslan payı; 441.251 kişiyle son 3 yılın en iyi açılışını yapan 'Kolpaçino 4'ün oldu.

Polat Yağcı'nın yapımcısı olduğu, Kamil Çetin'in yönettiği 'Kolpaçino 4'te başrolleri Şafak Sezer ile Aydemir Akbaş paylaştı. İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Cengiz Kurtoğlu da oyuncu kadrosunda yer aldı.

12 - 14 Ocak arasında ilk 5'e giren filmlerin gişeleri şöyle;

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• Kolpaçino 4... 441.251 (Açılış)

• 3391 Kilometre... 329.413 (Açılış)

• Rafadan Tayfa Hayrimatör... 168.151 (941.604)

• Atatürk II... 81.456 (302.510)

• Mutluyuz... 46.730 (363.200)

* Parantez içindeki rakamlar; filmlerin, gösterime girdiği günden bugüne kadar olan toplam izleyici sayısını gösteriyor.