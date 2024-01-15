Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hafta sonunda % 85 artış

        Hafta sonunda % 85 artış

        Hafta sonunda gişelerde patlama yaşandı. 12 - 14 Ocak arasındaki izleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla yüzde yüzde 85.3 arttı. En çok izlenen film, 441.251 kişiyle açılan 'Kolpaçino 4' oldu

        mcaliskan@cyh.com.tr
        Giriş: 15.01.2024 - 20:55 Güncelleme: 15.01.2024 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hafta sonunda % 85 artış
        ABONE OL
        ABONE OL

        12 - 14 Ocak arasında Türk ve yabancı olmak üzere 35 filme 1.184.216 bilet kesildi.

        Biletlerin 1.151.202'si (% 97.21) Türk, 33.014'ü (% 2.79 ) yabancı filmlere kesildi.

        Hafta sonunda gösterimde olan filmler arasında aslan payı; 441.251 kişiyle son 3 yılın en iyi açılışını yapan 'Kolpaçino 4'ün oldu.

        Polat Yağcı'nın yapımcısı olduğu, Kamil Çetin'in yönettiği 'Kolpaçino 4'te başrolleri Şafak Sezer ile Aydemir Akbaş paylaştı. İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve Cengiz Kurtoğlu da oyuncu kadrosunda yer aldı.

        12 - 14 Ocak arasında ilk 5'e giren filmlerin gişeleri şöyle;

        REKLAM

        • Kolpaçino 4... 441.251 (Açılış)

        • 3391 Kilometre... 329.413 (Açılış)

        • Rafadan Tayfa Hayrimatör... 168.151 (941.604)

        • Atatürk II... 81.456 (302.510)

        • Mutluyuz... 46.730 (363.200)

        * Parantez içindeki rakamlar; filmlerin, gösterime girdiği günden bugüne kadar olan toplam izleyici sayısını gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk
        #kolpaçino
        #Mutluyuz
        #3391 Kilometre
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta 1 gol var!
        Maçta 1 gol var!
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        AK Parti'de aday tanıtım toplantısı tarihi belli oldu
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        15 yaşındaki Ahmet sokak ortasında vuruldu
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        TFF'den Jehezkel ve Karzev için karar!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Kırmızı ışıkta geçip anne ve kızın ölümüne yol açtı!
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        İsmail Kartal tarihe geçti
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! Salıya dikkat! 25 kent için alarm!
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Ara eleman ücretleri 150 bin liraya çıktı"
        "Tek tek hesap soracağız"
        "Tek tek hesap soracağız"
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Ortaya binbir surat olarak çıktı
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Fenerbahçe şampiyonluk havasına girdi mi?
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        Dünyanın en değerli şirketi oldu
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        Sagiv Jehezkel ülkesine döndü!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?