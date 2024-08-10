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        Haberler Magazin Haftanın en çok konuşulan sosyal medya paylaşımları; Tom Hardy, Ceylan Ertem, Cem Yılmaz, Nurgül Yeşilçay... - Magazin haberleri

        En çok onlar konuşuldu

        Bu hafta en çok konuşulan paylaşımlar; Ceylan Ertem, Tom Hardy, Cem Yılmaz ve Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Kimi yıllar önce yaşadığı tacizi anlatıp bu tarz bir duruma karşı takipçilerine tavsiyede bulundu kimi de Paris 2024'ün simgesi haline gelen Yusuf Dikeç duruşuyla milli sporcuya sevgilerini sundu. Detaylar 'Panorama'da...

        Giriş: 10.08.2024 - 09:30 Güncelleme: 10.08.2024 - 09:30
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        CEYLAN ERTEM

        TACİZE KARŞI KÖPEK TAVSİYESİ

        Şarkıcı Ceylan Ertem, bir süre önce İstanbul'u terk edip bir köye yerleşmişti. Mutlu bir hayat sürdürdüğünü söyleyen 43 yaşındaki şarkıcı, yıllar önce yaşadığı bir tacizi geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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        Ceylan Ertem; "Kadıköy'de evimin camına dayanıp mastürbasyon yapan adam oldu, korkuyla yaşıyordum. Sevgili arkadaşımız Değer Deniz’in evine giren hırsız tecavüz edip, öldürdü onu... Yıllardır aşamadığımız bir kayıptır bu" dedi.

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        "Şimdi size bir tavsiyem olacak" diyen Ceylan Ertem, sözlerini şöyle sürdürdü: Şehirden yılıp, köye taşındım. Yıllarca ıssız köydeki evimizde anahtar kapıda yattım, gram korku hissetmeden. Çünkü 6 köpek evladımlaydım.

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        Ceylan Ertem daha sonra; "Şimdi de aynı iç huzuruyla yaşıyorum. Tavsiye ederim kızlar, köpek sahiplenin bu rezil dünyadaki en centilmen koruyucularınız onlar. Siz de onların en azılı koruyucuları oluyorsunuz tabii. Yaklaşanı birlikte alt etme gücünüzün boyutları devasa... Beni bunca yıl her türlü pislikten, tehlikeden korumuş - ki bunu yapmasalar da vardım. Bu davaya evlatlarımı kimseye yedirtmem. Evlatlarımın kardeşleri sokak canlarını da..." ifadelerini kulandı.

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        TOM HARDY

        YUSUF DİKEÇ PAYLAŞIMI

        Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in oyunlar sırasında ekipman kullanmadan, elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında popülerliğe ulaşmıştı.

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        Son olarak dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Tom Hardy, Yusuf Dikeç ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Hardy, bir seri paylaşımda Paris 2024'te çeşitli kategorilerde altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti. Ünlü oyuncu, gümüş madalya kazanmasına rağmen Dikeç'e de paylaşımlarında yer vermesi, milli sporcumuzun ne ölçüde etki bıraktığını gözler önüne seren bir diğer gösterge oldu.

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        Tom Hardy, Yusuf Dikeç'in olduğu paylaşımına; "Bu yıl yarışan sporcuları tebrik ederim. Şu ana kadar izlenecek inanılmaz anlar oldu. Gerçek efsaneler" mesajını yazdı.

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        OLİMPİYATIN SİMGESİ HALİNE GELEN YUSUF DİKEÇ'İN DURUŞUNU TEKRARLADILAR

        Girişimci Elon Musk da Yusuf Dikeç'e olan hayranlığını dile getirmişti.

        Nurgül Yeşilçay ise Yusuf Dikeç'e olan hayranlığını mutfağından paylaştığı bir fotoğrafla esprili bir şekilde ifade etmişti.

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        Cem Yılmaz da o ünlülere katılanlardan biri oldu. Olimpiyat oyunlarını seyretmek için Paris'e giden Yılmaz, Yusuf Dikeç pozu verdi.

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        FİLENİN SULTANLARI'NA TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, mücadeleyi nefes kesen 5 setin sonunda 3 - 2 kazanarak yarı finale çıktı.

        Tarkan, Ebru Gündeş, Zafer Algöz, Zerrin Tekindor, Sertab Erener, Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Burcu Biricik, Pınar Deniz, Pelin Akil, Aras Bulut İynemli, Hazal Kaya gibi çok sayıda ünlü isim, Filenin Sultanları'na tebriklerini sundu.

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde ise İtalya ile karşı karşıya geldi. Sultanlar, rakibine 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları bu akşam Brezilya ile bronz madalya müsabakasına çıkacak.

        #Tom Hardy
        #cem yılmaz
        #Ceylan Ertem
        #Yusuf Dikeç
        #nurgül yeşilçay
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