Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelirken Hakan Arslan devre arasında takımını 10 kişi bıraktı. Siyah-beyazlılar mücadelenin 17. dakikada Güven Yalçın ile 1-0 öne geçerken hakem Arda Kardeşler VAR incelemesi sonrasında golü geçerli saydı. Sivassporlu futbolcuların bu golde topun taç çizgisinin dışına çıktığına yönelik itirazları ise devre arasında da sürdü.

Devrenin bitmesiyle birlikte Sivasspor Kaptanı Hakan Arslan, cep telefonundan pozisyon görüntüsünü Hakem Arda Kardeşlere göstererek, pozisyonun taç olduğunu iddia etti. Bu hareketin ardından Arda Kardeşler, Hakan Arslan'a sarı kart gösterirken, oldukça sinirlenen 32. yaşındaki futbolcu önce elindeki cep telefonunu yere attı, ardından da reklam panosunu tekmeledi. Hakan Arslan'ın bu hareketi üzerine Hakem Arda Kardeşler, tecrübeli oyuncuya ikinci sarı kartını göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.