6 | 27

“Düğüne üç gün kala gelinliğim daha bitmemişti. Beyaz bir şey giyer çıkarım diye düşünüyordum. Tek dileğim vardı, herkesin dans etmesi. Öyle de oldu. En çok da ben eğlendim. Zaten gelin eğlenince herkes eğleniyor. Biz masa gezemedik, herkes pistteydi çünkü.”