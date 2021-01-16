Hakan Meriçliler: Ben gelenekçi biriyim

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Hakan Meriçliler, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Bir süredir ortalarda görülmeyen Meriçliler, pandemi sürecini İzmir'de film çekerek geçirdiğini söyledi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hakan Meriçliler, "Seferihisar'da Tuba Ünsal ve birçok değerli isimle birlikte çok güzel bir film çektik. Bir baba-kızın hikayesini canlandırdık" dedi.

Son zamanlarda popüler olan dijital platformlar hakkında görüşü sorulan oyuncu, şunları söyledi:

Ben gelenekçi biriyim. Tabii ki herkesin oynadığımız filmlere ve dizilere ulaşmasını isterim ama dijital platformlar biraz daha özgür oluyor. Yakında ben de bir dijital platformda aksiyon dizisinde oynayacağım.

52 yaşındaki Meriçliler, aynı zamanda Çeşme'ye yerleştiğini de ifade etti.