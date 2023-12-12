Hakem Halil Umut Meler kimdir ve son durumu nedir? Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan ve hastaneye kaldırılan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu gündem oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde gözünde büyük bir şişlik görülen Meler'in son durumu, hakemliğe devam edip etmeyeceği ve biyografisinin detaylarını bir araya getirdik!

HALİL UMUT MELER KİMDİR? Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 tarihinde doğdu. 18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu. 29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ruzomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

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HALİL UMUT MELER'İN DURUMU NASIL?



Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler´in sağlık durumuna ilişkin Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, açıklamalarda bulundu.



Mehmet Yörübulut´un açıklamaları şu şekilde: "Hastanemize acil servise başvurdu, ilk muayenesi yapıldı. Röntgen ve ileri tetkikleri yapıldı. Beyinden karın bölümüne kadar tomografisi çekildi, hayati tehlikesi yok. Göz çevresinde kanama ve çatlak var. Kafa travması olması sebebiyle sabah kadar takip edeceğiz ve göndereceğiz. Hayati tehlikesi olmaması bizi sevindiriyor" diye konuştu.