Pekcan, AA muhabirine, döviz kurlarındaki yükselişi bahane ederek, bundan etkilenmediği halde mal ve hizmetlerinde fiyat artışına giden işletmelere karşı çeşitli önlemler aldıklarını söyledi.
Türkiye genelinde 81 ilde etkin denetimler gerçekleştirdiklerini belirten Pekcan, bu kapsamda 5 bin 981 firmada toplam 82 bin 660 ürünün denetlendiğini, 382 firmanın toplam 6 bin 446 ürünüyle ilgili haksız fiyat artışı tespiti için inceleme başlattıklarını dile getirdi.
Pekcan, fahiş fiyat artışlarına ilişkin Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezine, Bakanlığa, CİMER ve AKİM'e çok sayıda başvuru yapıldığına işaret ederek, tüketicilerin şikayetlerini daha kolay ve hızlı ulaştırabilmeleri amacıyla kullanıcı dostu bir uygulama geliştirdiklerini bildirdi.
Bakan Pekcan, "Bakanlık olarak, vatandaşlarımızın haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi (HFA-Bildirim) Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdik. Tüketicilerimiz HFA-Bildirim uygulamasını mobil cihazlarına ücretsiz indirebilecek ve bu konuda yaşadıkları sorunları kolaylıkla Bakanlığımıza iletebilecekler. Ticaret Bakanlığınca şikayetlere ilişkin gerekli işlemler hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilecek." dedi.
TÜKETİCİLER FOTOĞRAF ÇEKİP SİSTEME YÜKLEYEBİLECEK
Vatandaşların "HFA-Bildirim"i telefonlarındaki sanal market uygulamalarından indirebileceğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:
"Mobil uygulama üzerinden şikayete konu işletme ile ürüne ilişkin bilgileri girebilecek olan vatandaşlarımız, ayrıca ürünün fotoğraflarını da çekip sisteme yükleyebilecek. Gerek Alo 175 Tüketici Danışma Hattı gerekse HFA-Bildirim üzerinden gelen başvurular, şikayet edilen firma ya da kuruluşun bulunduğu il sınırları içindeki Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine otomatik olarak aktarılacak. İl müdürlüklerimiz şikayete ilişkin gerekli işlemleri tesis ederek cevap oluşturacak. Süreç, vatandaşlarımız tarafından mobil uygulama aracılığıyla takip edilebilecek."
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra haksız fiyat artışı olabileceği değerlendirilen başvurulara ilişkin dosyanın il müdürlüklerinden Bakanlık bünyesindeki Reklam Kuruluna iletileceğine dikkati çekerek, kurulun da incelemeleri yaptıktan sonra fahiş fiyat artışının tespiti halinde gerekli yaptırımları uygulayacağını ifade etti.
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