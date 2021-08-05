Haluk Levent: 'AHBAP' olarak Kazakistan’dan helikopter kiralıyoruz

"AHBAP' olarak Kazakistan'dan helikopter kiralıyoruz" 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye'deki orman yangınları 9'uncu gününe girdi. 187 orman yangınından 172'si kontrol altına alınırken, 15'i devam ediyor. Antalya Manavgat'taki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, AHBAP Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent (52) ise Türkiye'nin birçok bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını açıkladı.

— Haluk Levent (@haluklevent) August 4, 2021

"EN AZ 5 GÜN KALACAK"

Twitter hesabından açıklama yapan Levent, helikopterin Kazakistan'dan kiralandığını ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışılacağını ifade etti. Konuyla ilgili konuşan Haluk Levent, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. AHBAP Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz." dedi.

"BİNLERCE YORUM GELDİ, ŞAŞIRDIM"

Ardından bir paylaşımda daha bulunan Levent, "Bilgi açısından yazayım; Türkiye’de her şirket, bazı kurum, dernek ve şahıslar kamu yararına uçak, helikopter kiralaması yapabilir. Bakanlıklar da kiralama yaparlar. Belediyeler de... Bir anda binlerce yorum geldi, şaşırdım." ifadelerini kullandı.

— Haluk Levent (@haluklevent) August 5, 2021

"YAPMAYIN, ETMEYİN!"

Ünlü sanatçı, son olarak, "Devletin kanunları çerçevesinde, Devletin onay verdiği dernek ile, Devletin izin verdiği basit helikopter kiralama işini paylaştık. Vay arkadaş... Devlet ile karşılaştırılıyoruz. Yapmayın, etmeyin! Devlet kurumları ile koordinasyonda olmasak bunu yapamazdık. Gerçekten üzülüyoruz." şeklinde konuştu.

"HAYDİ, ANNEMİZE GİDELİM!" DEMİŞTİ

Sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde ise Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında tedavi için biriktirdiği parasını kaybeden 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner için harekete geçmişti.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve yardım çağrıları yapılan Cemile Öner'in yaşadıklarını öğrenen Levent, Twitter hesabından AHBAP Derneği'ni etiketlemişti.

Öner'in gözyaşlarına sessiz kalmayarak harekete geçen şarkıcı, "Haydi, annemize gidelim!" çağrısında bulunmuştu.

TEPKİLERE YANIT!

Ardından Haluk Levent, gelen tepkilere, "En ufak bir yardımda, 'Bu devletin işi, senin değil.' tweetleri geliyor. Biz 'Angora Tavşanını Sevenler Derneği' değiliz. Yardım derneğiyiz. İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü denetimindeyiz. Tabii ki yardım edeceğiz. Dernekler neden vardı? Böyle günler için vardır." sözleriyle yanıt vermeyi ihmal etmemişti.