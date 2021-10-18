Son zamanların en popüler konularından biri olan kripto paralar ile ilgili her detay merak konusu olmaya devam edior. Peki, Hamstercoin nedir, nasıl alınır? Kripto para Hamstercoin kaç Dolar? İşte detaylar...

HAMSTER COİN NEDİR, NEREDEN VE NASIL ALINIR?



Hamster token, merkezi bulunmayan ve Binance Smart Chain ağı üzerinde çalışan bir kripto para birimi. CoinMarketCap üzerinde Eylül 2021 tarihinden itibaren yer almaya başladı.

Hamster Token, BSC’de oluşturulan merkezi olmayan meme belirtecidir. Ham tokeni diğer meme belirteçlerinden ayıran özellik, pazarda daha güçlü ve güvenli olmasıdır. Hamster’ın amacı, dünyanın her yerinden kullanılabilecek bir jeton olmaktır. Hamster Token ilk olarak CoinGecko ve CoinMarketCap’te listelenmiştir.

Hamster coin, birçok kripto para piyasasında gelenekselleşen yöntemlerle kolaylıkla alınabiliyor.

HAMSTER COİN KAÇ DOLAR?



Hamster coin 0,000000015385 dolar seviyesinden işlem görüyor.