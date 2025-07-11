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        Haberler Magazin Hande Erçel, gözyaşlarını zor tuttu - Magazin haberleri

        Hande Erçel, gözyaşlarını zor tuttu

        Ünlü oyuncu Hande Erçel, verdiği röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Erçel, sohbet esnasında duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 16:54 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:55
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        Gözyaşlarını zor tuttu
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        Hande Erçel, Anas Bukhash'ın YouTube kanalına konuk oldu. Erçel, özel hayatına dair pek çok soruyu yanıtladı.

        Ünlü oyuncuya ilk olarak "Sen kimsin?" sorusu soruldu. Erçel; "Ben kendimi tanımlayamıyorum. İnsanlar, beni sana anlatsın isterim. Tam olarak ben de kendimi bilmiyorum, hangi Hande ya da. Çok fazla Hande var ama bunu ben dillendirmeyi tercih etmem insanlar dillendirsin insanlar anlatsın isterim" dedi.

        Hande Erçel, konuşmasına; "Ben kimim bilmiyorum… Bir zamanlar kim olduğumu çok iyi biliyordum ama sonra beni ben yapan birçok şeyi kaybettim. Şimdi yeniden kendimi bulmaya çalışıyorum" diye devam etti.

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        Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, 2019'un ocak ayında kanser nedeniyle yaşamını yitirmişti.

        Genç yaşta annesini kaybeden oyuncu, en güzel çocukluk anısını sorulduğunda annesinin sesinden bahsetti: Biz sitede yaşıyorduk. Site yuvarlak şekildeydi. Ortasında bir park vardı. Biz ablamla hep o parktaydık ve akşama kadar o parkta istediğimiz her şeyi yapıyorduk. Ve akşam saatinde annem camdan seslenirdi Hande Gamze hadi eve diye, ben hep annemin o sesini beklerdim eve girmek için. Ne zaman aklıma çocukluğum gelse en güzel anım bu olur. Bilirim ki annem orda ve bize sesleniyor.

        ANNESİYLE SON ANI

        Annesiyle son anlarını paylaşan Hande Erçel, hastanede yaşadığı süreci de anlattı. Annesi hastanedeyken Sezen Aksu'nun bir şarkısını açtığını söyleyen Erçel; "O sırada başını çevirip bana baktı. Sessizce birlikte dinledik. Bu anıyı hep saklıyorum" sözleriyle, anlattı.

        Hande Erçel; "Çocukluğunu üç kelimeyle anlatır mısın?" sorusuna ise; "Neşeli, mutlu ve heyecanlı" cevabını verdi.

        Hayatında 'değer vermek' kavramının çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Hande Erçel, geçmişte kimseye kendini değersiz hissettirmemek için özel bir çaba gösterdiğini belirtti: Ben çocukken böyle bir duygu yaşamadım. Bu duyguyu bilmiyordum. Çok el üstünde büyütüldüm. Bu duyguyu sonradan yaşadım. Hayat bana değersiz hissettirdi. O yüzden artık çevremdeki kimseye bu duyguyu yaşatmak istemem.

        "GÜZELLİK ÖNEMLİDİR"

        Oyuncu, "Güzellik önemli midir?" sorusunu; "Güzellik önemlidir ama sen istediğin kadar çabala istediğin kadar kendini kanıtlamaya çalış sana bakış açısı değişmiyor. Güzelsin ama senin için güzellik ne? İstediğin kadar güzel ol kalbinde kötülük varsa o güzellik görünmez. Güzelsin ama bu başarıyı getirmez. Başarı, senin hayallerine ne kadar yaklaştığınla ilgilidir. İnsanların sadece dış görünüşe bakması yıpratıcı" şeklinde cevapladı.

        "ÇOCUK İSTİYORUM"

        Uzun süredir iş adamı Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, çocuk sahibi olmak istediğini de söyledi: Bu biraz korkutucu bir şey ama istiyorum da.... Benim o kadar kuvvetli bir bağım vardı ki annemle... Ben de benim canımdan kanımdan biriyle daha bu bağı kurmak isterim.

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        #Hande Erçel
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