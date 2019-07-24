Son çıkardığı "Krema" isimli single'ı ile meslek hayatının 19. yılını kutlayan ünlü popçu Hande Yener, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Alışveriş merkezinin girişinde basın mensupları ile karşılaşan ve fotoğraf isteklerini kırmayan Yener, objektiflere yeğeni ve söz yazarı arkadaşı ile birlikte poz vermeyi tercih etti. Alışveriş turuna spor kıyafetleri ile gelen ünlü sanatçının sıcak havaya aldırmadan giydiği botları dikkatlerden kaçmadı.

Kendisini görüntüleyen gazeteciler ile kısa süre sohbet eden Yener, "Hep beraber kısa bir alışveriş turuna çıktık. Alacaklarımızı alıp hemen çıkacağız. Çünkü akşama konserim var" dedi.

Alışveriş merkezinde sevenlerinin ilgisi ile karşılaşan ve hayranlarının fotoğraf isteklerini de kırmayan 46 yaşındaki şarkıcı, fiziği ile genç kızlara taş çıkardı.