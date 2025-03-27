Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik Hangisinde ne kadar zaman harcıyoruz?

        Kullanıcıların her bir girişte, girdiği sitede geçirdiği ortalama süre

        Similarweb ve Visual Capitalist'in Şubat 2025 verilerine göre, kullanıcılar her girişte YouTube'da ortalama 20 dakika 47 saniye, X'te ise 12 dakika 37 saniye geçiriyor. Facebook ve Instagram geride kalırken, ChatGPT, TikTok ve WhatsApp gibi platformlar da dikkat çekiyor. Dijital alışkanlıklar değişiyor... Kullanıcılar daha seçici hale gelirken, platformlar ise içerik kalitesi ve güven için rekabet ediyor.

        Giriş: 27.03.2025 - 15:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        #sosyal medya

        BAKMADAN GEÇME

        Şubat ayı işsizlik rakamları
        Şubat ayı işsizlik rakamları
        Dünyanın en değerli bankaları
        Dünyanın en değerli bankaları
        Mutlulukta Finlandiya yine zirvede
        Mutlulukta Finlandiya yine zirvede
        Yumurta fiyatları
        Yumurta fiyatları
        Dünyanın tatlı suyu nerede?
        Dünyanın tatlı suyu nerede?
        Türkiye’de yaşlı nüfus
        Türkiye’de yaşlı nüfus
        Şubat konut satış rakamları
        Şubat konut satış rakamları
        İstatistiklerle Türkiye’de motosiklet
        İstatistiklerle Türkiye’de motosiklet
        Küresel silah ihracatı ve ithalatı
        Küresel silah ihracatı ve ithalatı
        Dünya ne zaman uyanıyor?
        Dünya ne zaman uyanıyor?
        Avrupa’da genç nüfusun işsizlik oranı
        Avrupa’da genç nüfusun işsizlik oranı
        Verilerle eşitsizlik
        Verilerle eşitsizlik