Kullanıcıların her bir girişte, girdiği sitede geçirdiği ortalama süre
Similarweb ve Visual Capitalist'in Şubat 2025 verilerine göre, kullanıcılar her girişte YouTube'da ortalama 20 dakika 47 saniye, X'te ise 12 dakika 37 saniye geçiriyor. Facebook ve Instagram geride kalırken, ChatGPT, TikTok ve WhatsApp gibi platformlar da dikkat çekiyor. Dijital alışkanlıklar değişiyor... Kullanıcılar daha seçici hale gelirken, platformlar ise içerik kalitesi ve güven için rekabet ediyor.
Giriş: 27.03.2025 - 15:43 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:43