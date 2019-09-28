Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşaak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu netleşti. Teknik direktör Ersun Yanal, sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan ve uzun bir süredir takımdan ayrı olan Hasan Ali Kaldırım'ı derbi kadrosuna dahil etti.

ISLA, HAFTALAR SONRA KAFİLEDE

Ersun Yanal, Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sezonun birinci haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında sakatlanan Mauricio Isla'yı da derbi kafilesine aldı. Fenerbahçe'de sakatlığı geçen her iki futbolcu da kadroda yer alırken, Yanal'ın şans vermesi durumunda uzun bir süre Sarı-Lacivertli formayı giyecekler.

FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin 23 kişilik Galatasaray kadrosu ise şu şekilde: Harun, Altay, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Hasan Ali, Isla, Dirar, Jailson, Emre, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Miha, Alper, Kruse, Ferdi, Deniz, Vedat, Mevlüt.