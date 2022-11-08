'Hasankeyf-Gercüş Tüneli lojistik koridor' 0:00 / 0:00

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Hasankeyf-Gercüş Tüneli açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV yayınına katıldı. Karaismailoğlu ''Hasankeyf-Gercüş Tüneli lojistik koridor. Mardin'den ülkeleri bağlıyor'' dedi. Bütün sektörlerinin dinamiğinin ulaşım yatırımları olduğunu kaydeden Karaismailoğlu bu yatırımların illerin ekonomik potansiyelini artırdığına vurgu yaptı.

Karaismailoğlu ''Bugün bu bölgelerde huzur, güven var. Tarım ürünleri artık gerçek değerini buluyor. Sanayi ürünleri üretilmeye başlandı. Bu yatırımlarla artık bölge insanımız başka bölgelere göç etme ihtiyacı duyamayacak'' dedi.

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın açılışı için gün saydıklarını belirten Karaismailoğlu, sinyalizasyon testini yapan bağımsız kuruluş sertifikasını verdiği anda yolcu taşımaya başlayacaklarını kaydetti. Kasım sonunda sertifika sürecinin tamamlanacağını öngördü.

'HIZLI TRENE SAHİP İL SAYISI 52'YE ÇIKACAK'

Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metro hattında imalat çalışmalarının devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu hattı yıl bitmeden hizmete almayı planladıklarını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu hızlı tren hattı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. ''8 ilde hızlı tren bağlantımız var hedefimiz bunu 52'ye çıkarmak'' dedi