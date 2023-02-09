Hatay depreminde son durum: Ölü ve yaralı sayısı artıyor!

HATAY'DA VEFAT SAYISI 3 BİN 356

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Şubat günü açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün bizim için sınama günüdür ve bu millet bugüne kadar nasıl bunları sınayarak atlattıysa inşallah bunu da atlatacaktır. Kimse bundan endişe etmesin. Şu anda Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57, Hatay'daki vefat sayımız şu an itibarıyla 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444.