Hatay'da otomobilin çarpması sonucu yayanın öldüğü kaza güvenlik kamerasında
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu iki yayadan birinin hayatını kaybettiği, diğerinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu iki yayadan birinin hayatını kaybettiği, diğerinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde dün, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Fatıma Milhem'in öldüğü, yanındaki B.S'nin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.
Görüntüde, Milhem'in yanındaki B.S. ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı, o sırada otomobilin iki kadına çarpması görüldü.
Yusuf İ. idaresindeki 31 KD 711 plakalı otomobil, dün yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına çarpmış, kazada Milhem olay yerinde hayatını kaybetmiş, yanındaki B.S. ise yaralanmıştı.
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