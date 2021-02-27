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Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü : 4 -1
27 Şubat 2021 Cumartesi, 15:59 DHA

Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü : 4 -1
Süper Lig: A.Hatayspor: 4 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
27 Şubat 2021 Cumartesi, 16:00 İHA

Süper Lig: A.Hatayspor: 4 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
27 Şubat 2021 Cumartesi, 15:00 DHA

Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
27 Şubat 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Süper Lig: A.Hatayspor: 1 - MKE Ankaragücü: 1 (İlk yarı)
Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
27 Şubat 2021 Cumartesi, 15:00 DHA

Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Hatayspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç devam ediyor)
27 Şubat 2021 Cumartesi, 15:00 İHA

Süper Lig: Hatayspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç devam ediyor)
İskenderun körfezinde ölü balinaya rastlandı Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ölmüş ve çürümeye başlamış balinanın çevreye kötü yaydığı bildirildi
27 Şubat 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

İskenderun körfezinde ölü balinaya rastlandı Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ölmüş ve çürümeye başlamış balinanın çevreye kötü yaydığı bildirildi
Başkan Savaş: “Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz” Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 1 Mart itibari ile atılması beklenen normalleşme adımları için tüm hazırlıkları yaptıklarını açıkladı
27 Şubat 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

Başkan Savaş: “Normalleşme için hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza devam ediyoruz” Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 1 Mart itibari ile atılması beklenen normalleşme adımları için tüm hazırlıkları yaptıklarını açıkladı
Hatay´daki sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Mehmet Şah Vakıf arsası yeşil alan olsun
27 Şubat 2021 Cumartesi, 00:00 DHA

Hatay´daki sivil toplum kuruluşlarından çağrı: Mehmet Şah Vakıf arsası yeşil alan olsun
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Kahvehanede oyun oynayanlara ceza
26 Şubat 2021 Cuma, 18:00 DHA

Kahvehanede oyun oynayanlara ceza
İskenderun’da silahlı yaralamaya: 5 gözaltı
26 Şubat 2021 Cuma, 16:00 İHA

İskenderun’da silahlı yaralamaya: 5 gözaltı
İş yerinde 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
26 Şubat 2021 Cuma, 16:00 İHA

İş yerinde 7 adet ruhsatsız silah ele geçirildi
Kapalı kahvehanede oyun oynayıp sigara nargile içerken yakalandılar İskenderun’da sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 kişiye 83 bin 256 lira ceza kesildi
26 Şubat 2021 Cuma, 15:00 İHA

Kapalı kahvehanede oyun oynayıp sigara nargile içerken yakalandılar İskenderun’da sosyal mesafe kuralını ihlal eden 24 kişiye 83 bin 256 lira ceza kesildi
Ömer Erdoğan, 2 yıl daha Hatayspor'da Ömer Erdoğan:“Hatayspor özel bir kulüp”
26 Şubat 2021 Cuma, 15:00 İHA

Ömer Erdoğan, 2 yıl daha Hatayspor'da Ömer Erdoğan:“Hatayspor özel bir kulüp”
Hataylı Seher Aşker 36 yıldır balıkçılık yapıyor Seher Aşker, 9 yaşından beri ailesi ile beraber ağ örüp balık avına çıkıyor Bölgedeki kadın balıkçılara devlet tarafından konteyner tahsis edildi
26 Şubat 2021 Cuma, 14:00 İHA

Hataylı Seher Aşker 36 yıldır balıkçılık yapıyor Seher Aşker, 9 yaşından beri ailesi ile beraber ağ örüp balık avına çıkıyor Bölgedeki kadın balıkçılara devlet tarafından konteyner tahsis edildi
Irak'tan gelen tırlardan kaçak sigara çıktı
26 Şubat 2021 Cuma, 14:00 İHA

Irak'tan gelen tırlardan kaçak sigara çıktı
Ölü balinayı görüntüleyen amatör balıkçı: Körfezde onu besleyecek potansiyel yok
26 Şubat 2021 Cuma, 13:00 DHA

Ölü balinayı görüntüleyen amatör balıkçı: Körfezde onu besleyecek potansiyel yok
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
26 Şubat 2021 Cuma, 12:00 DHA

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu
Mimarisiyle hayrete düşüren bina Vatandaşlar çökecek hissi uyandıran balkonlardan gözlerini alamıyor
26 Şubat 2021 Cuma, 10:00 İHA

Mimarisiyle hayrete düşüren bina Vatandaşlar çökecek hissi uyandıran balkonlardan gözlerini alamıyor
Defne ve zeytinyağlı yöresel sabunlara talep yağıyor
26 Şubat 2021 Cuma, 10:00 DHA

Defne ve zeytinyağlı yöresel sabunlara talep yağıyor
İskenderun Körfezi'nde balıkçıların kamerasına bu kez de ölü balina takıldı
25 Şubat 2021 Perşembe, 21:00 DHA

İskenderun Körfezi'nde balıkçıların kamerasına bu kez de ölü balina takıldı
Samandağ'da sazlık alanda yangın
25 Şubat 2021 Perşembe, 19:00 İHA

Samandağ'da sazlık alanda yangın
Ömer Erdoğan: "Aaron Boupendza bu duruma Hatayspor sayesinde geldi" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Ankaragücü maçı hedefimizi devam ettirmek için iyi bir fırsat” Hatayspor MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
25 Şubat 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Ömer Erdoğan: "Aaron Boupendza bu duruma Hatayspor sayesinde geldi" Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: “Ankaragücü maçı hedefimizi devam ettirmek için iyi bir fırsat” Hatayspor MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Hatay’da yaban hayvanları için doğaya 300 kilo yonca bırakıldı
25 Şubat 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Hatay’da yaban hayvanları için doğaya 300 kilo yonca bırakıldı
Boupendza, Hatayspor'da kalıyor Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: “Boupendza, Hatayspor’da kalmak istediğini söyledi”
25 Şubat 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Boupendza, Hatayspor'da kalıyor Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı: “Boupendza, Hatayspor’da kalmak istediğini söyledi”
Atakaş Hatayspor´da Boupendza transferi gerçekleşmedi
25 Şubat 2021 Perşembe, 18:00 DHA

Atakaş Hatayspor´da Boupendza transferi gerçekleşmedi
BM İdlib'e 63 TIR yardım malzemesi gönderdi
25 Şubat 2021 Perşembe, 15:00 DHA

BM İdlib'e 63 TIR yardım malzemesi gönderdi
Payas'ta trafik ve asayiş uygulaması
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 İHA

Payas'ta trafik ve asayiş uygulaması
Samandağ'da kıraathaneye kumar baskını
25 Şubat 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Samandağ'da kıraathaneye kumar baskını
İskenderun’da hırsızlık zanlısı 6 kişi yakalandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 12:00 İHA

İskenderun’da hırsızlık zanlısı 6 kişi yakalandı
İskenderun’da 13 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
25 Şubat 2021 Perşembe, 12:00 İHA

İskenderun’da 13 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
Hatay'da şoför değişimi yapan araçtakiler drone tarafından tespit edildi
25 Şubat 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Hatay'da şoför değişimi yapan araçtakiler drone tarafından tespit edildi
Hatay’da kaçak içki operasyonu
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Hatay’da kaçak içki operasyonu