Hatay'da 2. Deneyimsel Gastronomi Kongresi yapıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde 2. Deneyimsel Gastronomi Kongresi düzenlendi.



Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve Gastronomi Akademisyenleri Derneği işbirliğinde organize edilen kongre, Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı'nda yapıldı.



Vali Mustafa Masatlı, "Hatay Ayağa Kalkıyor" temasıyla düzenlenen kongrenin açılışında, kentin binlerce yıllık lezzet hafızası, üretim kültürü ve sofra geleneğini geleceğe taşıyan önemli bir etkinlikte buluştuklarını söyledi.



Gastronomi mirasının aynı zamanda yaşam biçimi ve medeniyet birikimi olduğunu dile getiren Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yürütülen yeniden ihya, inşa ve imar sürecinde kadın kooperatiflerin sayısının 35'ten 53'e yükseldiğini belirtti.



Vali Masatlı, Hatay'ın kadın kooperatifleri alanında Türkiye'de ilk sıraya yerleştiğini vurguladı.



Deprem öncesinde 25 tescilli ürünle Türkiye'de 25'inci sırada bulunan Hatay'da coğrafi işaretli ürün sayısının 64'e ulaştığını anlatan Masatlı, kentin yeniden kalkınma sürecinde gastronominin önemli rol oynadığına dikkati çekti.



Programda Hatay'a özgü 11 yemeğe ilişkin bilgiler sunuldu.

