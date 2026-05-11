        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay Reyhanlı'daki anma programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, "Kendi aramızda tartışmalar olabilir ama Türkiye'ye yönelecek her türlü saldırıya karşı al bayrağın altında milletçe biriz ve bu birliği, kardeşliği muhafaza edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Yayman, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği iki bombalı saldırının 13. yılında 11 Mayıs Şehitleri Anıtı önünde düzenlenen anma programında, acıların ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

        Saldırıyı, Türkiye'nin kardeşliği, itibarı ve dünyadaki görünümünü bozmak isteyenlerin gerçekleştirdiğini belirten Yayman, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, iktidar ve muhalefetiyle bu saldırıların hepsini geri püskürttü. Hatay'dan başlatılmak istenen bu kuşatma harekatına Allah'a çok şükür ki milletimiz, 86 milyon birlikte karşı çıktı." diye konuştu.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, kardeşliğe kastetmek isteyenlere izin vermeyeceklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Kendi aramızda tartışmalar olabilir ama Türkiye'ye yönelecek her türlü saldırıya karşı al bayrağın altında milletçe biriz ve bu birliği, kardeşliği muhafaza edeceğiz. Hatay'dan mesajımız, kardeşliğimizi bozamazsanız, ülkemizi bölemezsiniz, bayrağımızı indiremezsiniz, milletimizi parçalayamazsınız."

        Yayman, Suriye'nin yeni yönetiminin milletiyle barışık süreç yönettiğini ve Türkiye ile ilişkilerin artarak sürmesini temenni ettiklerini anlattı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Türk milletinin her zor durumda olduğu gibi 13 yıl önceki saldırıda birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaştığını vurguladı.

        Her zaman birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşayacağını dile getiren Masatlı, "Bayrağımızı kimseye indirtmeyeceğiz, aziz vatanımızı kimseye böldürtmeyeceğiz. Bu vatan atalarımızdan kalmış ve Atatürk'ün de 'Şahsi meselem' dediği topraktır. Dolayısıyla buralar hepimizin şahsi meselesidir ve ilelebet buraları Türkiye'mizin önemli bir parçası olarak, buradaki insanlarımızla beraber koruyup, kollamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        Anma programında CHP Hatay Milletvekilleri Servet Mullaoğlu ve Nermin Yıldırım Kara, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de konuşma yaptı.

        Saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimlerinin anons edildiği programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Katılımcılar, daha sonra anıta karanfil bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

