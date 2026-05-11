Hatay'da 15. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi başladı.



Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Makedonya'dan 19 üniversitenin paydaşlığında organize edilen kongrenin açılışı, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.



Kongre Başkanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşad Gülbeyaz, açılış töreninde, kongrenin öğrencilerin katılımıyla yapılmasını çok önemsediklerini söyledi.



Gülbeyaz, öğrencilerin, birçok konuda akademisyenlerden bilgi alabileceğini belirterek, "Öğrencilerimiz katılımcı hocalarımızla birebir temasa geçebilecek, tanışabilecek, fikir alışverişinde bulunabilecek, seminer ve workshoplara katılacak." dedi.



İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel de "Böylesine kapsamlı ve uluslararası ölçekte bir organizasyonun şehrimizde gerçekleştiriliyor olması, Hatay'ın kültürel ve akademik hayatı açısından da önemli anlam taşımaktadır." ifadesini kullandı.



Paydaş üniversitelerden öğretim görevlilerinin katılımıyla gündüz oturumları, workshop ve konserler düzenlenecek kongre, 15 Mayıs'ta sona erecek.

