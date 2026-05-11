Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da 15. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi başladı

        Hatay'da 15. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi başladı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 17:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 15. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi başladı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi başladı.

        Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Makedonya'dan 19 üniversitenin paydaşlığında organize edilen kongrenin açılışı, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Kongre Başkanı ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşad Gülbeyaz, açılış töreninde, kongrenin öğrencilerin katılımıyla yapılmasını çok önemsediklerini söyledi.

        Gülbeyaz, öğrencilerin, birçok konuda akademisyenlerden bilgi alabileceğini belirterek, "Öğrencilerimiz katılımcı hocalarımızla birebir temasa geçebilecek, tanışabilecek, fikir alışverişinde bulunabilecek, seminer ve workshoplara katılacak." dedi.

        İSTE Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel de "Böylesine kapsamlı ve uluslararası ölçekte bir organizasyonun şehrimizde gerçekleştiriliyor olması, Hatay'ın kültürel ve akademik hayatı açısından da önemli anlam taşımaktadır." ifadesini kullandı.

        Paydaş üniversitelerden öğretim görevlilerinin katılımıyla gündüz oturumları, workshop ve konserler düzenlenecek kongre, 15 Mayıs'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Özel jet tepkisi
        Özel jet tepkisi
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"

        Benzer Haberler

        Reyhanlı'daki bombalı saldırının 13'üncü yıl dönümünde hayatını kaybeden 53...
        Reyhanlı'daki bombalı saldırının 13'üncü yıl dönümünde hayatını kaybeden 53...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay Reyhanlı'daki anma programın...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay Reyhanlı'daki anma programın...
        Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı
        Reyhanlı saldırısında hayatını kaybeden 53 kişi anıldı
        Dörtyol'da trafik kazası: 2 yaralı
        Dörtyol'da trafik kazası: 2 yaralı
        Antakya'da otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı
        Antakya'da otomobilin motoruna giren kediyi itfaiye kurtardı
        Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası Samandağ'da tamamlandı
        Türkiye Dalga Sörfü Şampiyonası Samandağ'da tamamlandı