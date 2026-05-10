        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri aracın sürücüsünü Reyhanlı-Antakya kara yolunda durdurdu.

        Araçtaki 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlıyı gözaltına aldı.

        Ekipler, trafikten men ettikleri aracın sürücüsüne 100 bin lira ceza uyguladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Yakalanan 8 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

