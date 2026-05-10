Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da yamaç paraşütü atlayışında evlilik teklifi

        Hatay'da yamaç paraşütü atlayışında evlilik teklifi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde Sinan Kerem Acunğan, kız arkadaşına yamaç paraşütü uçuşu sırasında sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 21:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yamaç paraşütü atlayışında evlilik teklifi

        Hatay’ın İskenderun ilçesinde Sinan Kerem Acunğan, kız arkadaşına yamaç paraşütü uçuşu sırasında sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

        Gaziantep'ten tatil amacıyla İskenderun'a gelen Acunğan, kız arkadaşı Ceren M. ile evlenme kararı aldı.

        Acunğan, bu özel anı unutulmaz kılmak için Amanos Dağları’nda yamaç paraşütüyle uçuş sırasında evlilik teklifi hazırladı.

        Çift, Amanos Dağları'ndan birlikte paraşütle atlayarak uçuş gerçekleştirdi. Uçuş esnasında Acunğan, başka bir paraşütte bulunan kız arkadaşına telsiz aracılığıyla ulaşarak evlilik teklifinde bulundu.

        Yaklaşık 500 metre yükseklikte yapılan teklif üzerine Ceren M, Acunğan'a "evet" yanıtını verdi. Çift, uçuşun ardından Anıt Alanı’na iniş yaptı.

        Organizasyonun gerçekleşmesi için yoğun çaba harcadığını belirten Acunğan, çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Sürpriz teklif karşısında şaşkınlık yaşadığını söyleyen Ceren M. de "Uçuş heyecanını yaşarken böyle bir teklifi hiç beklemiyordum. Telsizden Sinan’ın sesini duyunca şok oldum, inanamadım ama çok mutlu oldum. Harika bir deneyimdi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!

        Benzer Haberler

        Deprem mezarlığında buruk anneler günü Mezar ziyareti yapan Hasan Sürer: "H...
        Deprem mezarlığında buruk anneler günü Mezar ziyareti yapan Hasan Sürer: "H...
        Hatay'da öğrenciler topraksız tarım yöntemiyle marul ve çilek üretti
        Hatay'da öğrenciler topraksız tarım yöntemiyle marul ve çilek üretti
        Alevlere teslim olan 3 iş yeri kullanılmaz hale geldi
        Alevlere teslim olan 3 iş yeri kullanılmaz hale geldi
        Hatay'da pasajda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da pasajda çıkan yangın söndürüldü
        Paletli kepçeyi asfalta zarar vererek önlem almadan yürüten firmaya vatanda...
        Paletli kepçeyi asfalta zarar vererek önlem almadan yürüten firmaya vatanda...
        Kırıkhan'da bahçe yangını
        Kırıkhan'da bahçe yangını