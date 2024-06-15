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        Haberler Gündem Hatay’da mezarlıklarda hüzünlü bayram arifesi - En son haberler

        Hatay’da mezarlıklarda hüzünlü bayram arifesi

        6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Hatay'da hüzünlü Kurban Bayramı arifesi yaşandı. Hataylılar, yakınları için dua edip, çiçeklerle süsledikleri mezarlarda gözyaşı döktü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:57 Güncelleme: 15.06.2024 - 22:03
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        Hatay'da hüzünlü arife
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        Hatay'da depremde yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı arifesinde deprem şehitliklerinde ve mezarlıklarda dua edip, gözyaşı döktü.

        MEZARLIKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok yıkıma uğrayan kentlerden Hatay’da, Kurban Bayramı arifesinde yakınlarını kaybedenler, mezarlıklarda yoğunluk oluşturdu.

        KUR'AN OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

        Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitliği, Asri Mezarlığı ile İskenderun ilçesindeki Çankaya ve Karaağaç mezarlıklarına akın eden Hataylılar, yakınları için dua edip, çiçeklerle süsledikleri mezarlarda gözyaşı döktü.

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        ÇİÇEKLER SULANDI

        Önceki bayramlarda olduğu gibi bugün de mezarlardaki çiçekler sulandı, bazı depremzedeler de toprağa dokunarak yakınlarıyla hasret gidermeye çalıştı.

        Öte yandan Hatay genelinde yaşanan su sorunu, bayramda da kendini gösterdi. Tedbirli depremzedeler suyunu yanında getirirken, su sıkıntısı yaşayanlar ise yetkililerden çözüm beklediğini belirtti.

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