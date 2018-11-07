Türkiye genelinde bu yılın ekim ayı sonu itibarıyla hava yolunda 182 milyon 709 bin 862 yolcuya hizmet verildi.
Buna göre, ekimde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 75 bin 583, dış hatlarda ise yüzde 61 bin 332 oldu. Aynı ayda üst geçiş (overflight) trafiği 42 bin 384 olarak gerçekleşti. Böylece hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle 179 bin 299'a ulaştı.
Ekimde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 210 bin 319, dış hat yolcu trafiği ise 9 milyon 498 bin 847 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 18 milyon 722 bin 210 olarak gerçekleşti.
Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, ekim ayı itibarıyla toplamda 347 bin 982 ton oldu.
İstanbul Atatürk ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarındaki hareketlilik ekimde de devam etti.
İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, ekimde iç hatta 1 milyon 640 bin 485, dış hatta ise 4 milyon 356 bin 309 olmak üzere toplamda 5 milyon 996 bin 794 olarak gerçekleşti.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği ise iç hatta 1 milyon 873 bin 573, dış hatta ise 1 milyon 50 bin 984 olmak üzere toplamda 2 milyon 924 bin 557 olarak kayıtlara geçti.
Ekim sonu gerçekleşmelerine göre 10 ayda hizmet verilen toplam uçak trafiği (üst geçişler dahil) 1 milyon 731 bin 48, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) 182 milyon 709 bin 862, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 3 milyon 257 bin 642 ton oldu.
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