Türkiye, Letonya ve Suudi Arabistan’da toplam 31 havalimanında 200’den fazla havayolu şirketine yer hizmetleri sağlayan Havaş, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) hava kargo sektöründe tehlikeli madde olarak tanımlanan gönderilerin uluslararası standartlara uygun olarak kabulü için geliştirdiği dijital çözümü Tehlikeli Madde Otomatik Kontrol (DG AutoCheck) sistemini antrepo hizmetlerine taşıdı.

Türkiye’de yer hizmetleri sektöründe ilk kez Havaş’ın İstanbul Havalimanı’ndaki antreposunda kullanmaya başladığı uygulama, IATA Tehlikeli Madde Yönetmeliği’nde yer alan tüm ilgili kural ve düzenlemelere uygunluk kontrollerinin daha etkin yönetilmesine imkan tanırken, ambalajların işaret ve etiketlerinin doğrulanması işlemlerini de kolaylaştırıyor.

'SEKTÖRE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRACAK'

Hava kargo sektörünün hızlı büyümesini sürdürdüğünü kaydeden Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, "Sektör hacminin ise önümüzdeki 20 yıl içinde iki katına çıkacağı öngörülüyor. Bu paralelde ek yatırımlarla 40 bin metrekare alanda iki katına kadar büyüttüğümüz İstanbul Havalimanı’ndaki antrepo tesislerimiz ile birlikte, dijital dönüşüm odağında çağı yakalayan yeni teknolojilerle hizmetlerimizi de geliştiriyoruz. Tehlikeli madde kargo kabullerinde devreye aldığımız IATA’nın DG AutoCheck sisteminin, emniyet ve operasyonel verimliliği artırarak ülkemizde hava kargo sektörüne yeni bir boyut kazandıracağına inanıyorum. İş ortaklarımıza sunduğumuz hizmetin verimliliğini daha da artırmak üzere inovasyona yönelik yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

IATA Havalimanı, Yolcu Kargo ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Careen de, "Emniyet, sektörümüz için her zaman ilk sırada yer alıyor. Havaş, DG AutoCheck'i tehlikeli madde kargo kabul süreçlerinde uygulayarak, verimlilik, uygunluk ve emniyet konularına olan bağlılığını da göstermiş oldu" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, geniş veri tabanı ve sürekli güncelleme desteği bulunan DG AutoCheck, optik karakter tanıma teknolojisi ile manuel işlemlerle tutulan kayıtları elektronik verilere dönüştürerek yasal yönetmeliklerdeki verilere göre belge kontrollerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.

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