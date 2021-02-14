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Hazır giyim ihracatında "çevrim içi" satış dönemi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hazır giyim ihracatçıları, çevrim içi satışlarını artırdı. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Pandemi öncesi online satış yüzde 5-10 arasındaydı, 2020'de yüzde 20'leri buldu. Bu yılın sonunda da hedef yüzde 25. Bu da demek oluyor ki her 4 üründen biri online satılacak" dedi

Hazır giyim ihracatında
AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hazır giyim ihracatçıları, çevrim içi satışlarını artırdı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, AA muhabirine, 2019'da sektör olarak 17 milyar 700 milyon doları Türkiye'ye kazandırdıklarını söyledi.

Geçen yıl 17 milyar 143 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Sertbaş, bu yılın ilk ayının rakamlarının da sevindirici olduğunu aktardı.

Salgınla beraber pazarlama şeklinin dijitale döndüğünü kaydeden Sertbaş, "Özellikle online satışlarda çok ciddi bir artış oldu. Dijitalleşmeyi önceden kendine hedefleyen firmalar bir hayli yol aldı. Dijitalleşmeye hazır giyim sektörü çok rahat adapte oldu." dedi.

Sertbaş, hazır giyimde 2019 rakamlarının 2020'de yakalanmasında medikal tekstilin payının yüksek olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Ancak yurt dışındaki müşterilerimizin online satışlar üzerinden ürünlerini satması ihracatımızın aynı seviyede kalmasını sağladı. Pandemi öncesi online satış yüzde 5-10 arasındaydı 2020'de yüzde 20'leri buldu. Bu yılın sonunda da hedef yüzde 25. Bu da demek oluyor ki her 4 üründen biri online satılacak. 2022'de yüzde 30'ları aşan beklenti var. Bu rakamlar hazır giyim sektörü için çok büyük. Çünkü tutarak, hissederek, dokunarak almaya alışılmış bir ürün grubundan bahsediyoruz."

Sertbaş, Avrupa'ya hazır giyim ürünleri tedarikinde Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Biz hem hızlı hem de az adetli ürün üretebiliyoruz. Fiyat rekabetimiz var. Online satış yapan firmalar için bunlar çok önemli." diye konuştu.

ONLINE SATIŞLAR YÜZDE 25 ARTTI

Maseksport Tekstil Genel Müdürü Murat Şerez ise firma olarak salgın öncesi hayata geçirdikleri dijitalleşmenin faydalarını 2020'de gördüklerini söyledi.

Yurt dışında hizmet veren bir çevrim içi platformlarının olduğunu belirten Şerez, "Mağazalar kapandı ama online satışla beraber bizim kendi platformumuz da ilgi gördü. Bizim kendi içimizde online satışlardaki artışımız yüzde 25'lere çıktı. Biz kendi markamızı üretmeye devam ederek ihracatımızı gerçekleştirdik." diye konuştu.

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