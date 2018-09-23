Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre olay, 17 Eylül'de merkez ilçe Adapazarı'nda bir internet kafede meydana geldi.

Akşam saatlerinde internet kafeye gelen bir genç, öne dükkan içerisinde keşif yaptı. Boş olan bir bilgisayarın başına oturan genç kulaklık ve kameranın kablolarını çıkarmaya çalıştı. Daha sonra yandaki bilgisayara geçen genç, bir yandan oyun oynarken diğer yandan bilgisayarın klavye, mouse, kulaklık ve kamerasının kablolarını söktü. Yaklaşık yarım saat boyunca bir yandan oyun oynarken bir yandan da kablolarını söktüğü ekipmanları yanında getirdiği sırt çantasına dolduran zanlı daha sonra hiçbir şey olmamış gibi internet kafeden ayrıldı.



Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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