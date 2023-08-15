Heraion-Teikhos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlayacak

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Tekirdağ'ın farklı uygarlıklara ev sahipliği yaptığını ifade eden Atik, "Kazı alanının ören yeri yapılması projesi çok önemli bir konu. Kapıların ziyaretçilere açılması hem Tekirdağ için bir zenginlik hem kültür turizmi için önemli. Ön çalışmaları yaptık. Burada bir tanıtım binası yapılacak. İsteyen ziyaretçiler hem Traklar hakkında hem de Traklarla ilgili başka yerde olmayan buluntular hakkında çok güzel bilgiler elde edecek" diye konuştu.