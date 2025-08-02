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        Haberler Spor Futbol Heung-Min Son, Tottenham'dan ayrılma kararı aldı! - Futbol Haberleri

        Heung-Min Son, Tottenham'dan ayrılma kararı aldı!

        Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, takımından ayrılma kararı aldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 11:02 Güncelleme: 02.08.2025 - 11:02
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        Heung-Min Son'dan ayrılık kararı!
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        İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, takımından ayrılma kararı aldığını açıkladı.

        Newcastle United'la yapılacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında konuşan Son, bu yaz kulüpten ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

        Ayrılma kararının kariyerinde verdiği en zor karar olduğunu belirten Son, "Kendimi zorlayabileceğim yeni bir ortama ihtiyacım var. Biraz değişikliğe ihtiyacım var, 10 yıl uzun bir süre. Kuzey Londra'ya 23 yaşında, çok genç yaşta geldim. Bu kulüpten yetişkin bir adam, çok gururlu bir adam olarak ayrılıyorum." şeklinde konuştu.

        Tottenham taraftarının sevgisini her zaman hissettiğini ve onlara teşekkür ettiğini ifade eden Son, "Umarım veda da doğru zamanda olmuştur ve bu kararı vermem için doğru zamandır. Umarım herkes bunu kabul eder ve saygı duyar." dedi.

        2015'de Bayer Leverkusen'den İngiliz ekibine katılan 33 yaşındaki futbolcu, Tottenham'la geçen sezon Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırdı.

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