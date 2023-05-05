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Hıdırellezde ateşten atlanırken neler söylenir? Hıdırellez dilekleri

Hıdırellez coşkusu tüm yurtta 5 Mayısın gelmesiyle birlikte başladı. Ateşten atlamak ise Hıdırellez ritüelleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, Hıdırellez ateşi üzerinden atlanırken ne söylenir? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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  • Hıdırellezde ateşten atlanırken neler söylenir? Hıdırellez ateşten atlama dilekleri

    Hıdırellez ritüelleri 5 Mayıs'ın gelmesiyle birlikte en çok araştırılanlar arasıdna yer alıyor. Bu ritüellerin başında ise ateşten atlayıp dilek dileme ritüeli yer alıyor. Peki, ateşten atlanırken nasıl dilek dilenir? Ateşten atlanırken ne denir? İşte merak edilen sorunun cevabı...
  • Hıdırellezde ateşten atlanırken neler söylenir? Hıdırellez ateşten atlama dilekleri

    HIDIRELLEZ ATEŞİNDEN ATLANIRKEN NE DENİR?

    Hıdırellez ateşinden atlanırken esasen içinizdeki dileği dile getirmek en doğrusudur. Ancak geleneksel olarak ""Eli atlı, deve tellalı, Hızır yetiş, İlyas yetiş" Yetiş Ya Hızır! Kazaları belaları defesyle , yardıma çağıranı darda koyma!" gibi sözler söylenir. 

     
  • Hıdırellezde ateşten atlanırken neler söylenir? Hıdırellez ateşten atlama dilekleri

    HIDIRELLEZ DİLEK DUASI NEDİR?

    Bismillahirahmanirahim

    Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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