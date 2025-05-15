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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti - İş-Yaşam Haberleri

        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

        Mumbai Havalimanı'ndaki operasyonlarının yaklaşık yüzde 70'ini yürüten yer hizmetleri şirketi Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 16:48 Güncelleme: 15.05.2025 - 16:48
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        Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik yetkisini iptal etti
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        Hindistan; yolcu hizmetleri, uçuş operasyonları, kargo ve posta hizmetleri de dahil olmak üzere Mumbai Havalimanı'ndaki yer operasyonlarının yaklaşık yüzde 70'ini yürüten yer hizmetleri şirketi Çelebi Hava Servisi'nin güvenlik iznini iptal etti.

        Yetkililerden yapılan açıklamada "Çelebi Hava Servisi'nin Yer Hizmetleri kategorisindeki güvenlik izni BCAS Genel Müdürlüğü tarafından 21.11.2022 tarih ve 15/99/2022-Delhi-BCAS/E-219110 sayılı yazı ile onaylanmıştır. BCAS Genel Müdürlüğü'ne verilen yetkinin kullanılmasıyla, Celebi Hava Servisi'nin güvenlik izni Ulusal Güvenlik açısından derhal geçerli olmak üzere iptal edilmiştir. Bu husus BCAS Genel Müdürlüğü'nün onayına tabidir" denildi.

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        Hint partisi Shiv Sena lideri Murji Patel gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir yandan Pakistan'a destek verirken diğer yandan Hindistan'daki ihaleler yoluyla para kazanmasından dolayı kızgın olduklarını söyleyerek "Türkiye Pakistan'a yardım ediyor. Onların şirketlerinin burada kazanmasına nasıl izin verebiliriz?" demiş ve parti olarak Emniyet Müdürü ile görüştüklerini ve kendisini konu hakkında bilgilendirdiklerini söylemişti. Patel ayrıca Shiv Sena'nın Maharaştra'da hiçbir Türk şirketine ihale verilmemesini sağlayacağını belirtmişti.

        Türkiye'nin Pakistan'a yönelik desteği sonrası Hint hükümeti aldığı karar ile TRT'nin uluslararası yayın platformu TRT Word'e de geçtiğimiz günlerde erişim engeli getirmişti.

        HİNDİSTAN - PAKİSTAN GERİLİMİ VE TÜRKİYE'NİN DESTEK AÇIKLAMALARI

        Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

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        Hint ordusu, terör yapılanması olarak nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

        Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmemişti. Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık ettiği kabine toplantısında, askeri saldırıları "Sindoor Operasyonu" şeklinde adlandırmış ve operasyonu "gurur anı" olarak nitelendirmişti. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise ulusa sesleniş konuşmasında Hindistan'ın saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını, Pakistan'ın hayatını kaybedenlerin intikamını alacağını ifade etmişti.

        Pakistan'a bu süreçte Türkiye'den destek mesajları gelmiş ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti. Şerif, "Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a olan güçlü desteği ve sarsılmaz dayanışması beni derinden etkiledi" ifadesini kullanmıştı.

        HİSSELERİ İŞLEME KAPATILDI

        Bu gelişmeler yaşanırken KAP'a yapılan açıklamada Çelebi Hava Servisi'nin şirketin talebi üzerine işleme kapatıldığı belirtildi.

        KAP'a yapılan açıklamada "CLEBI.E (ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.) sırası Pay Piyasası Prosedürü'nün 4.3.4.2 maddesi uyarınca şirketin talebi üzerine geçici olarak işleme kapatılmıştır" denildi.

        Şirket, 5 gün önce KAP'a yaptığı açıklamada ise "Son günlerde Hindistan-Pakistan sınırında yaşanmakta olan olaylar ve gerilim yakından takip edilmekte olup, bu olayların sınır hattından çok uzakta bulunan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin faaliyet gösterdiği havaalanlarının operasyonları üzerinde önemli bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır" demiş ve önümüzdeki dönemde önemli derecede etki oluşturabilecek bir durum olması halinde kamuoyu bilgilendirileceğini söylemişti.

        1958'DE KURULDU

        Çelebi Havacılık Holding, Türkiye’nin ilk özel yer hizmetleri şirketi olarak 1958 yılında kuruldu ve havacılık sektöründe faaliyetlerine başladı.

        Ramp, yolcu, kargo ve antrepo yönetimi, köprü operasyonları, genel havacılık, lounge işletmeciliği ve Premium servisler olmak üzere tüm yer hizmetleri opsiyonlarını sunan 3 kıta, 6 ülke ve dünya çapında 70 istasyonda operasyonlarını sürdüren Çelebi'nin 15 bine yakın çalışanı bulunuyor.

        * Haberin görseli Çelebi Havacılık'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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