TBB'nin bir otelde, reel sektör ile mali sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi, sorunların ve önerilerin paylaşılması amacıyla düzenlediği toplantıya; TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın ile bankaların genel müdürleri, müdür yardımcıları, iş adamları, oda ve borsa başkanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Toplantı öncesi TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Aydın, ekonomik gelişmeleri değerlendirip, açıklama yaptı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bankalar, reel sektörün sıkıntılarını ve dertlerini dinlemek için bizzat Anadolu'ya, tabana yani sahaya inerek dertleri öğrenmek için geliyorlar. Bu sıkıntılı günlerde özellikle reel sektör ve finans sektörü sırt sırta, el ele vermek durumunda. Biz hepimiz Türkiye için varız diyoruz. Bu tekerlek bu tümsekte kalmayacak. Bu tümseği aşacağız biz. Bu gün finans ve banka sektörü el ele verdikten sonra yapılamayacak bir şey yok. Bu sıkıntıların hepsinin de geçeceğine inanıyorum. Ben Bankalar birliğine bu anlayışı da gösterdikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
TBB Başkanı Aydın ise bankaların genel müdürleri ile iş adamlarıyla yapılacak toplantıda son yaşanan ekonomik gelişmeleri, reel ve finans sektörüyle birlikte değerlendireceklerini ifade etti. Aydın, "Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör ve finans sektörü son gelişmeleri birlikte değerlendireceğiz, özeleştiri yapacağız, eksik yaptıklarımızı tamamlayacağız ve iyi yaptıklarımızı daha iyi yapmaya çalışacağız. Bu vesileyle güçlü iş birliğine vesile olduğu için TOBB'un şahsında başkanını tebrik ediyoruz, kendilerine teşekkür ediyoruz. Toplantımızın faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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