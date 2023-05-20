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Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

Hollywood'un en uzun soluklu serilerinden olan 'Hızlı ve Öfkeli'de sona yaklaşıldı. Yapımcılarının bir yatırıp yaklaşık 3.6 aldığı seri, 12 yılda para bastı. Haberimizde 'Hızlı ve Öfkeli' ve sinemanın diğer darphane gibi filmlerin kazandığı astronomik ölçüdeki paraların ne kadar olduğunu okuyacaksınız

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  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    Hollywood'un en uzun soluklu ve en çok para kazanan serilerinden biri olan 'Hızlı ve Öfkeli'nin 10 filminin gösterime girmesiyle çıkıştan bir önceki yola girildi.
    Seri, 2024'te gösterime girecek olan 'Hızlı ve Öfkeli 11' ile izleyicilere veda edecek. 

     

    2001'de çekilen filmin gördüğü ilgi ve hikâyenin uzatılabilir olması nedeniyle bir seriye dönüşen 'Hızlı Öfkeli' ile günün sonunda 5.858.353.303 $ gibi hatırı sayılır bir hasılat edildi. 

    5 farklı yönetmen tarafından çekilen 'Hızlı ve Öfkeli'nin başrol oyuncuları seriyle birlikte kariyerlerinde sıçrama yaşadı. 
    Örneğin Vin Diesel, örneğin, Michelle Rodriguez gibi... 
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    Başarının getirdiği mutluluğun yanı sıra bir büyük acı da yaşandı. 
    Serinin olmazsa olmaz karakterlerinden 'Brian O'Conner'ı canlandıran Paul Walker, 30 Kasım 2013'te bir arkadaşının kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak bir ağaça çarptıktan sonra yanması sonucu 40 yaşında hayatını kaybetti. 

    Paul Walker'in hayatını kaybetmesi sonucu 'Hızlı ve Öfkeli' serisinin sona erdirilmesi düşünülse de gelişen teknoloji yapımcılara eşsiz bir fırsat sundu. 
    Paul Walker'ın  kardeşleri olan Cody Walker ile Caleb Walker, ağabeylerinin yerine kamera karşısına geçti. Kardeşlerin Paul Walker’a tamamen benzetme işini de alanında uzman bir özel efekt şirketi halletti. 

    Ne var ki oyuncuların belli yaşlara gelmesi serinin daha fazla uzayamayacağı yönünde düşünceleri artırdı. 
    Seriye son verilmesinin bir diğer nedeni de maddi.. 
    Yapımcıları serinin izleyicide bir bıkkınlık yarattığını düşünmeye başladılar. 
    Öyle olduğuna da 9'uncu filmin hasılatıyla 7 ve 8'inci filmin hasılatını karşılaştırarak karar verdiler. 

    9'uncu film; 8'inci filmden 500 milyon dolar, 7 filmden ise 800 milyon dolar daha az hasılat etti. Artan bilet ücretlerine rağmen 9'uncu filmin hasılatı, yapımcılara serinin izleyicilerde bir bıkkınlık yarattığını ve yeni nesil izleyici kazanılmadığını gösterdi.

    Bunun sonucunda da yapımcıları, "Tadında bırakmak lazım" diyerek 'Hızlı ve Öfkeli'yi bitirme kararı aldı. 

     

    * 'Brian O'Conner', hikâye gereği birçok kez yanan otomobilden çıkmayı başardı ama Paul Walker, gerçek hayatta hayatını yanan otomobilde kaybetti.  
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • Hızlı ve Öfkeli (2001)
    Bütçe… 38.000.000 $
    Hasılat… 207.283.925 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • Hızlı ve Öfkeli: Daha Hızlı Daha Öfkeli (2003)
    Bütçe… 76.000.000 $
    Hasılat… 236.350.661 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (2006)
    Bütçe… 85.000.000 $
    Hasılat… 158.468.292 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • Hızlı ve Öfkeli 4 (2009)
    Bütçe… 85.000.000 $
    Hasılat… 363.164.265 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • Hızlı ve Öfkeli: Rio Soygunu (2011)
    Bütçe… 125.000.000 $
    Hasılat… 626.137.675 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • Hızlı ve Öfkeli 6 (2013)
    Bütçe… 160.000.000 $
    Hasılat… 788.700.002 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)
    Bütçe… 190.000.000 $
    Hasılat… 1.516.045.911 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • Hızlı ve Öfkeli 8 (2019)
    Bütçe… 270.000.000 $
    Hasılat… 1.236.001.512 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    Hızlı ve Öfkeli 9 (2021)
    Bütçe… 225.000.000 $
    Hasılat… 726.201.060 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    TOPLAM BÜTÇE… 1.254.000.000 $
    TOPLAM HASILAT… 5.858.353.303 $

    * Serinin filmlerinin hasılatı, harcanan paradan % 367 daha fazla. 
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    Serinin Yönetmenleri
    • Rob Cohen… 1 Film
    • John Singleton… 2 Film
    • Justin Lin… 5 Film
    • James Wan… 1 Film
    • F. Gary Gray… 1 Film
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    Serinin Oyuncuları
    • Vin Diesel… 8 Film
    • Paul Walker… 6 film
    • Michelle Rodriguez… 6 Film
    • Tyrese Gibson… 6 Film
    • Ludacris… 6 Film
    • Sung Kang… 6 Film
    • Jordana Brewster… 5 Film
    • Lucas Black… 4 Film
    • Dwayne Johnson… 4 Film
    • Jason Statham… 4 Film
    • Gal Gadot… 3 Film
    • Nathalie Emmanuel… 3 Film
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • YILDIZ SAVAŞLARI (1977 – 2022)
    Film Sayısı… 11
    Hasılat… 10.272.479.733 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • JAMES BOND (1962 – 2020)
    Film Sayısı… 25
    Toplam Hasılat.. 7.685.706.734 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • ÖRÜMCEK ADAM (2002 – 2021)
    Film Sayısı… 7
    Toplam Hasılat.. 6.774.237.262 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • AVATAR (2009 – 2022)
    Film Sayısı… 2
    Toplam Hasılat… 5.063.499.154 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • JURASSIC PARK (1993 – 2018)
    Film Sayısı… 5
    Toplam Hasılat… 4.944.456.336 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • KARAYİP KORSANLARI (2003 – 2017)
    Film Sayısı… 5
    Toplam Hasılat… 4.523.023.314 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • GÖREVİMİZ TEHLİKE (1996 – 2018)
    Film Sayısı… 6
    Toplam Hasılat…. 3.294.392.212 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • YÜZÜKLERİN EFENDİSİ (2001 – 2003)
    Film Sayısı… 3
    Toplam Hasılat… 2.975.576.166 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • HOBBİT (2012 – 2014)
    Film Sayısı… 3
    Toplam Hasılat… 2.931.417.294 $
  • Hızlı ve Öfkeli 12 yılda para bastı

    • DEMİR ADAM (2008 – 2013)
    Film Sayısı… 3
    Toplam Hasılat… 2.424.110.830 $

     

     

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