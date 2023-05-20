Hollywood'un en uzun soluklu ve en çok para kazanan serilerinden biri olan 'Hızlı ve Öfkeli'nin 10 filminin gösterime girmesiyle çıkıştan bir önceki yola girildi.

Seri, 2024'te gösterime girecek olan 'Hızlı ve Öfkeli 11' ile izleyicilere veda edecek.

2001'de çekilen filmin gördüğü ilgi ve hikâyenin uzatılabilir olması nedeniyle bir seriye dönüşen 'Hızlı Öfkeli' ile günün sonunda 5.858.353.303 $ gibi hatırı sayılır bir hasılat edildi.

5 farklı yönetmen tarafından çekilen 'Hızlı ve Öfkeli'nin başrol oyuncuları seriyle birlikte kariyerlerinde sıçrama yaşadı.

Örneğin Vin Diesel, örneğin, Michelle Rodriguez gibi...