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Hızlı ve Öfkeli 7 filmi oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi konusu nedir?

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi bu akşam Star TV ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 2015 yılında vizyona giren Amerikan aksiyon filmi olan Hızlı ve Öfkeli 7 ile ilgili detaylar haberimizde...

Hızlı ve Öfkeli 7

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 7 filmi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte Hızlı ve Öfkeli 7 filmiyle ilgili merak edilenler...

HIZLI VE ÖFKELİ 7 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Owen Shaw ve ekibinin yenilmesinden sonra, Dominic Toretto (Vin Diesel),Brian O'Conner ve geri kalan ekip artık sahip olmak istedikleri normal hayata ve Amerika'ya geri dönebileceklerdir, fakat Owen'ın büyük kardeşi Deckard Shaw (Jason Statham),Dominic'i takip eder. Nedeni ise kardeşini yaraladıkları için intikam almaktır. Bu yüzden ekip tekrar tehlikeye girecektir. Ekip Han'ın ölümünü öğrendikten sonra, Deckard onları ilk bulmadan önce kendilerinden birini öldüren adamı bulmak için yola koyulurlar.

HIZLI VE ÖFKELİ 7 OYUNCULARI KİMLER?

Paul Walker (Brian O'Conner)
Vin Diesel (Dominic Toretto)
Dwayne Johnson (Luke Hobbs)
Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)
Jordana Brewster (Mia Toretto)
Tyrese Gibson (Roman Pearce)
Ludacris (Tej Parker)
Lucas Black (Sean Boswell)
Jason Statham (Deckard Shaw)
Nathalie Emmanuel (Ramsey)
Djimon Hounsou (Mose Jakande)
Tony Jaa (Kiet)
Ali Fazal (Safar)
Elsa Pataky (Elena Neves)

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